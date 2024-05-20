Дэвид Бекхэм: «Приезд Месси важен для всей Америки. Лео вдохновляет новое поколение детей, которые могут увидеть его талант на любом стадионе в США и Канаде»
Дэвид Бекхэм высказался о большом значении Лионеля Месси для МЛС.
«Пройти через все препятствия, которые мне пришлось преодолеть, чтобы потом посмотреть на поле и увидеть Лео... Это просто невероятно. Я всегда говорил, что привезти Лео в Америку – это [важно] не только для «Майами», но и для всей Америки, и для лиги, и для спорта, и это то, что я действительно планировал сделать.
Это было нужно, чтобы вдохновлять новое поколение детей, которые теперь могут прийти на любой стадион в Америке и Канаде и посмотреть на такого игрока, как он, и других талантов, которые есть у нас в команде.
Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео, в Майами и в Америку будет иметь огромное значение, учитывая то, что он сделал и продолжает делать на поле и за его пределами.
Дело не только в завоевании трофеев, к чему он по-прежнему стремится, но и в том, что он хочет, чтобы дети из академии становились лучше. Он хочет встретиться с каждым юным игроком, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек», – сказал совладелец «Интер Майами».
Но в самой лиге он ничего не изменил. Прошлым летом в другие клубы не потянулась интересная молодёжь (и в этом тоже самое будет). И болельщиков больше не стало ходить, только на матчи с комадой опять таки Лео. Уровень всех остальных команд опять таки остался прежним.
Так какое же чудо конкретно для лиги Лео совершил?))
История Месси вообще не рядовая и обычному пацану недоступная.
Это талант с рождения, таким обладает один на миллион. И вероятность того, что тебя подхватит в таком детском для футбола возрасте Барселона, стремится к 0