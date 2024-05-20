Дэвид Бекхэм: «Приезд Месси важен для всей Америки. Лео вдохновляет новое поколение детей, которые могут увидеть его талант на любом стадионе в США и Канаде»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм высказался о большом значении Лионеля Месси для МЛС.

«Пройти через все препятствия, которые мне пришлось преодолеть, чтобы потом посмотреть на поле и увидеть Лео... Это просто невероятно. Я всегда говорил, что привезти Лео в Америку – это [важно] не только для «Майами», но и для всей Америки, и для лиги, и для спорта, и это то, что я действительно планировал сделать.

Это было нужно, чтобы вдохновлять новое поколение детей, которые теперь могут прийти на любой стадион в Америке и Канаде и посмотреть на такого игрока, как он, и других талантов, которые есть у нас в команде.

Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео, в Майами и в Америку будет иметь огромное значение, учитывая то, что он сделал и продолжает делать на поле и за его пределами.

Дело не только в завоевании трофеев, к чему он по-прежнему стремится, но и в том, что он хочет, чтобы дети из академии становились лучше. Он хочет встретиться с каждым юным игроком, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек», – сказал совладелец «Интер Майами».

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19 комментариев
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Ответ заблокированному пользователю
При всем уважение к великому Пеле, он так и не повлиял на американский футбол, Месси же за год сотворил там чудо.
И какое же чудо сотворил Месси?) Он и его друзья усилили конкретный клуб, увеличили его цену, болельщиков и т п.

Но в самой лиге он ничего не изменил. Прошлым летом в другие клубы не потянулась интересная молодёжь (и в этом тоже самое будет). И болельщиков больше не стало ходить, только на матчи с комадой опять таки Лео. Уровень всех остальных команд опять таки остался прежним.

Так какое же чудо конкретно для лиги Лео совершил?))
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Кто бы что не говорил, но приезд Месси в Америку из той же серии, что и переход Пеле в Штаты. А учитывая соц сети и папарацци, то еще и масштабнее в плане охвата раз так в 100
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Ответ Олег Самсонович
Лео Месси герой 21 го века , это ну ни как не получится отрицать. феномен, гений, видет поле, на ходу сочиняет, не эгоист, ассисты на партнёров шикарны, голы вне коробки чудо, штрафные красота. И многое другое.
Гвардиола среди футболистов. Гении, доминаторы, монструозные величины и хозяева Реала
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Лео Месси герой 21 го века , это ну ни как не получится отрицать. феномен, гений, видет поле, на ходу сочиняет, не эгоист, ассисты на партнёров шикарны, голы вне коробки чудо, штрафные красота. И многое другое.
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Тут я заметил временные минусы от обиженных) думаю адекватный болельщик поддержит меня что Месси это легенда, это история.
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Ответ заблокированному пользователю
Месси пример всему миру на протяжении 20 ти лет, это факт, даже не обсуждается!
прям с 2004 года да?? ты сама адекватность
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Ответ Олег Самсонович
Лео Месси герой 21 го века , это ну ни как не получится отрицать. феномен, гений, видет поле, на ходу сочиняет, не эгоист, ассисты на партнёров шикарны, голы вне коробки чудо, штрафные красота. И многое другое.
И все равно так и остался вторым в лч и по ассистам в лч и по голам за сборную
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Ответ Муса Серик
Роналду лучший бомбардир в истории футбола и в лч и по ассистам в лч меси 2ой так и остался вторым это факт
Месси чемпион мира! Всё точка!
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Комментарий удален пользователем
Ответ Artuom Batishev
И какое же чудо сотворил Месси?) Он и его друзья усилили конкретный клуб, увеличили его цену, болельщиков и т п. Но в самой лиге он ничего не изменил. Прошлым летом в другие клубы не потянулась интересная молодёжь (и в этом тоже самое будет). И болельщиков больше не стало ходить, только на матчи с комадой опять таки Лео. Уровень всех остальных команд опять таки остался прежним. Так какое же чудо конкретно для лиги Лео совершил?))
пока 👋
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Ответ itemme
Вдохновение от его таланта, странно, что такой вопрос вообще возникает. Вдохновение от карьеры, достижений. Причём тут доступность истории вообще?
В чем вдохновение то?
История Месси вообще не рядовая и обычному пацану недоступная.
Это талант с рождения, таким обладает один на миллион. И вероятность того, что тебя подхватит в таком детском для футбола возрасте Барселона, стремится к 0
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Ответ Дима
В чем вдохновение то? История Месси вообще не рядовая и обычному пацану недоступная. Это талант с рождения, таким обладает один на миллион. И вероятность того, что тебя подхватит в таком детском для футбола возрасте Барселона, стремится к 0
Это химия гармональная, таланта как такого нет где был его талант. рома барса 4 0 ливер барса 4 1 барса Бавария 2 8 где?
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Ответ заблокированному пользователю
До сих пор ,гений ,чудо футбола Месси покоя не даёт нытикам руналду)))))))
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Ответ dima_sss
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