«Я бы довел «Барсу» до разорения, лишь бы Месси остался. Лапорта ошибся». Экс-президент «блауграны» Гаспар об уходе Лео
Жоан Гаспар заявил, что был бы готов на все ради сохранения Лионеля Месси.
«Лапорта хотел, чтобы Месси остался, но он рассматривал ситуацию с экономической точки зрения и учитывал положение клуба. Для меня это ошибка, но они делали свою работу.
Я бы довел «Барсу» до разорения, лишь бы Месси остался», – сказал бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар.
Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году из-за финансовых ограничений Ла Лиги. После этого он перешел в «ПСЖ». Сейчас аргентинец выступает за «Интер Майами».
Сам чуть и не развалил клуб
Так же заболеть можно)
400 лямов чистая прибыль.
Реально добил.
За год, даже менее, Интер Майами стал миллиадным , стадионы заполняются по 75 000, атрибутика самая продаваемая в мире.
Можно испытывать комплексы к Лео, но зачем писать очевидную чушь ради + от тех, кому больно и обидно от самого существования Чемпиона Мира Месси?)
Не Бартомеу, а тот, кто генерировал в год более 500 миллионов по данным Эль Мундо?)
Вот серьезно, а?)))