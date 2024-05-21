«Я бы довел «Барсу» до разорения, лишь бы Месси остался. Лапорта ошибся». Экс-президент «блауграны» Гаспар об уходе Лео

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Жоан Гаспар Интер Майами Футбол

Жоан Гаспар заявил, что был бы готов на все ради сохранения Лионеля Месси.

«Лапорта хотел, чтобы Месси остался, но он рассматривал ситуацию с экономической точки зрения и учитывал положение клуба. Для меня это ошибка, но они делали свою работу.

Я бы довел «Барсу» до разорения, лишь бы Месси остался», – сказал бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар.

Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году из-за финансовых ограничений Ла Лиги. После этого он перешел в «ПСЖ». Сейчас аргентинец выступает за «Интер Майами».

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43 комментария
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Так Месси и оставался до разорения.
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Один человек перед Лапортой уже это сделал
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Ответ &_Bishep_&
Так Месси и оставался до разорения.
Так Месси и разорил
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Поэтому при этом чудике Барселона не взяла за 3 года ни одного трофея и в какой то момент оказалась на 15 месте в таблице, неудивительно)
Сам чуть и не развалил клуб
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+11
Ответ данислам дадыбаев
Я извиняюсь конечно но Месси могбы играть за минимальную зарплату тогдашней времени
Не мог бы .По правилам ,он не мог получать меньше 50 процентов от прошлой зарплаты
+11
-2
+9
Так Барса и так на грани разорения
+10
-5
+5
Следующий экс-президент скажет, что расформировал бы клуб, лишь бы Месси остался
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Ответ Vlad Zhadejko
Один человек перед Лапортой уже это сделал
дак тот просто разорил клуб, а не для удержания Месси
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Что-то когда говорят про Месси не упоминают про 20+ млн Коутиньо, Гризмана, Де Йонга и прочее безумие от Бартомеу
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Ответ ригоберка уже не тот
Но фанатики будут доказывать обратное)))
Ого как. А можешь показать хоть одного такого "фанатика" ,из местных, который бы говорил, что Бартомэу был хорош и делал все правильно, а не поставил клуб на грань разорения?
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Ответ Ностальгическое
Следующий экс-президент скажет, что расформировал бы клуб, лишь бы Месси остался
Заставил бы всю Каталонию отчислять Месси часть зп, за сам факт его существования)
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Как же не хватает в этой Барселоне Месси.
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Месси не был финансовым проблемой после ухода сколько деревянных стариков на трансфер потратили
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Почти справились
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Я думал Лапорта самый большой популист среди претендентов/президентов Барсы, но оказывается есть достойный конкурент
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Месси даже своим именем сделал бы больше денег для клуба
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Ответ Savvy Stranger
Месси и довел до разорения, своими жирными контрактами. Клуб до сих пор не может выправить положение.
Он свою зарплату уже окупал тем что из-за него были спонсоры
+6
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Настоящий глор из палаты мер и весов :)
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Ответ lizarazu
Это не Гаспар сказал, а Барту наверное 😁
Гаспар один из самых худших президентов в истории Барсы. Что-то на уровне Барто.
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Ответ e_kot
Что-то когда говорят про Месси не упоминают про 20+ млн Коутиньо, Гризмана, Де Йонга и прочее безумие от Бартомеу
Вне Барселоны они все хорошо играли в футбол.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Заставил бы всю Каталонию отчислять Месси часть зп, за сам факт его существования)
Жирондистов в первую очередь !
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Ответ xQcoW
миси финансовый и результативный якорь, где бы он ни был
Да мы уже поняли что Месси занял весь твой разум и не дает покоя.
Так же заболеть можно)
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Ответ Любезный Коссутий
последний контракт жадного аргентинского гнума добил нашу Барсу, увы https://ratopatis.prixacdn.net/media/albums/messi-contract_jAitpJUD4w.jpg
Генерировал 500 лямов в год из которых забирал 100 по контракту.
400 лямов чистая прибыль.
Реально добил.
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Ответ Любезный Коссутий
походу этот сеньор не в курсе, что Месси уже давно довел Барсу до разорения
Там Бекхэм светится на разных шоу от счастья ибо Лео сделал из его клуба самую мощную франшизу за год.
За год, даже менее, Интер Майами стал миллиадным , стадионы заполняются по 75 000, атрибутика самая продаваемая в мире.
Можно испытывать комплексы к Лео, но зачем писать очевидную чушь ради + от тех, кому больно и обидно от самого существования Чемпиона Мира Месси?)
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Ответ Любезный Коссутий
походу этот сеньор не в курсе, что Месси уже давно довел Барсу до разорения
Месси?))))
Не Бартомеу, а тот, кто генерировал в год более 500 миллионов по данным Эль Мундо?)
Вот серьезно, а?)))
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Ответ iegord
Я думал Лапорта самый большой популист среди претендентов/президентов Барсы, но оказывается есть достойный конкурент
лапорта популист для тех, кто в силу возраста кроме бартомеу и росселя президентов не знает
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Это не Гаспар сказал, а Барту наверное 😁
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Ответ &_Bishep_&
Вне Барселоны они все хорошо играли в футбол.
Тебе про неадекватные зп говорят, не тупи
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Ответ Уолтер Собчак
При продлении контракта да. Но они могли дождаться истечения этого контракта и подписать новый, с минимальной оплатой. Как это недавно сделала "Севилья" с Хесусом Навасом, если не ошибаюсь.
Контракты заканчиваются 30 июня. Это стандарт. Просто зарплата Наваса будет возвращаться в фонд Севильи, и по факту он будет играть бесплатно. Почему Месси не мог так сделать для меня загадка.
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Ответ FEZ10
Не мог бы .По правилам ,он не мог получать меньше 50 процентов от прошлой зарплаты
При продлении контракта да. Но они могли дождаться истечения этого контракта и подписать новый, с минимальной оплатой. Как это недавно сделала "Севилья" с Хесусом Навасом, если не ошибаюсь.
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