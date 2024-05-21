«Я бы довел «Барсу» до разорения, лишь бы Месси остался. Лапорта ошибся». Экс-президент «блауграны» Гаспар об уходе Лео

Жоан Гаспар заявил, что был бы готов на все ради сохранения Лионеля Месси.

« хотел, чтобы Месси остался, но он рассматривал ситуацию с экономической точки зрения и учитывал положение клуба. Для меня это ошибка, но они делали свою работу.

Я бы довел «Барсу» до разорения, лишь бы Месси остался», – сказал бывший президент «Барселоны» .

покинул «Барселону» в 2021 году из-за финансовых ограничений Ла Лиги. После этого он перешел в «ПСЖ». Сейчас аргентинец выступает за «Интер Майами».