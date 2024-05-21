«Бавария» начала переговоры с Компани. Клуб видит у тренера большой потенциал

«Бавария» начала переговоры с Венсаном Компани.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб видит в бельгийском специалисте одного из кандидатов на пост главного тренера.

Как сообщает Sky Sport, первые переговоры между сторонами уже состоялись. Многие руководители «Баварии» считают, что Компани обладает большим потенциалом.

возглавляет « » с 2022 года. В сезоне-2023/24 его команда вылетела из , заняв 19-е место в турнирной таблице.