«Бавария» начала переговоры с Компани. Клуб видит у тренера большой потенциал
«Бавария» начала переговоры с Венсаном Компани.
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб видит в бельгийском специалисте одного из кандидатов на пост главного тренера.
Как сообщает Sky Sport, первые переговоры между сторонами уже состоялись. Многие руководители «Баварии» считают, что Компани обладает большим потенциалом.
Венсан возглавляет «Бернли» с 2022 года. В сезоне-2023/24 его команда вылетела из АПЛ, заняв 19-е место в турнирной таблице.
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