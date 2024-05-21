«Бавария» начала переговоры с Компани. Клуб видит у тренера большой потенциал

Теги Бавария Венсан Компани премьер-лига Англия возможные трансферы Бернли чемпионшип Футбол

«Бавария» начала переговоры с Венсаном Компани.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб видит в бельгийском специалисте одного из кандидатов на пост главного тренера.

Как сообщает Sky Sport, первые переговоры между сторонами уже состоялись. Многие руководители «Баварии» считают, что Компани обладает большим потенциалом.

Венсан возглавляет «Бернли» с 2022 года. В сезоне-2023/24 его команда вылетела из АПЛ, заняв 19-е место в турнирной таблице.

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63 комментария
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Бавария делает все, чтобы Кейн не взял свой первый трофей
+124
-1
+123
Ответ CrazyRamm
Все еще не понимаю, почему тогда не Гунько?
Он без Вакутагина и Шматко не пойдёт
+89
0
+89
Бавария назначает тренера из 19-й команды АПЛ...
+67
0
+67
Все еще не понимаю, почему тогда не Гунько?
+40
-1
+39
Они очень хотят дерби с 1860 😂
+31
0
+31
Ответ Anton Ryabov
Бавария делает все, чтобы Кейн не взял свой первый трофей
Скоро реально до объявления на hh дойдут
+17
0
+17
Ответ олдовый манк
Он без Вакутагина и Шматко не пойдёт
Реально олдовый)
+11
0
+11
У Ули и Ко деменция началась?
+8
0
+8
Представляю лицо Харри, когда он такие новости видит.
+7
0
+7
Харри, беги…
+6
0
+6
Не проще уж кого-то из структуры назначить?…
+4
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+4
Ответ S1rAlex
Они очень хотят дерби с 1860 😂
Не получится - в 1860 все со смеху поумирают, если Бавария вылетит.
+4
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+4
Ну тут уже кроме шуток мостовой недалеко, ещё пару отказов и "алё, это царь, выезжаю"
+3
0
+3
У Баварии настолько всё плохо с поиском тренера?
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
Компани это идеальный инклюзивный тренер для инклюзивного Реала, с учётом инклюзивности их состава.
Этот состав в финале лч дважды за три года, а Челси?!
+3
0
+3
Такими темпами реально скоро до Черчесова дойдут
+2
0
+2
Ответ Tun
Скоро реально до объявления на hh дойдут
Им тогда придётся платить Гершковичу за найм иностранного тренера.
+2
0
+2
Компани это идеальный инклюзивный тренер для инклюзивного Реала, с учётом инклюзивности их состава.
+12
-10
+2
Ответ CHELSEA_2008
Компани это идеальный инклюзивный тренер для инклюзивного Реала, с учётом инклюзивности их состава.
В реале будет Алонсо, а вот для челси как раз подойдут такие чемпионы как Поттер, Почеттино, Компани и прочие Бенитесы
+2
-1
+1
Вообще забавно. Тренер, по всем опросам весь сезон входивший в топ5 претендентов на увольнение в АПЛ, теперь главный кандидат в Баварии. Может быть у него реально был ужасный состав, но место 19/20, это как?
+1
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+1
В последнее время слухи о вариантах тренерах Баварии перекрывают даже такие об МЮ. Компани? Серьезно? У них Федун что ли свой появился. Чем дальше тем хуже варианты
+1
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+1
Ответ Tristan...
И ведь не так давно руководство Баварии считалось чуть ли не эталоном и примером для других клубов
Кана и Салихамиджича уволили, результат налицо. Вот на чем держалась вся бавария
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Мостовой всё ещё свободен
+1
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Schwarzer Rabe, schwarzer Rabe,
Warum schwebst du über mir?
Du wirst keine Beute bekommen
Schwarzer Rabe, ich gehöre nicht dir!)
+1
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Это таж поинтереснее чем Хасан и Кан
намечается)
К- карма)
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Уж лучше бы Мюллера играющим тренером взяли на год, а там бы видно было что дальше делать)
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Пытаются найти своего Алонсо
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Ответ Bavarec-Art
Ну тут уже кроме шуток мостовой недалеко, ещё пару отказов и "алё, это царь, выезжаю"
Аплодисмент))
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Штоо??
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Ответ ПавелАвер
Комментарий удален модератором
Да всё началось с ухода от ответственности Ули и Калле, а дальше бардак и свистопляска. Посмотрите, сколько сейчас принимают решение в Баварии, кто и за что отвечает, кто вообще эти люди, какие заслуги у них. А вот, если задуматься, в чём сила Реала? В Анчелотти, Зидане? Да просто там есть Перес, он царь и бог и воинский начальник, ему не нужны системные тренеры, он создаёт системную команду, тренер там нужен для поддержания атмосферы и своевременных замен.
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