Глава «Химок» об интересе к Джикии: «Почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить. Это один из лучших защитников в стране»
Туфан Садыгов сказал, что Георгий Джикия был бы интересен «Химкам».
«Спартак» на прошлой неделе объявил об уходе защитника в связи с завершением срока контракта.
– Интересен ли Джикия «Химкам»?
– Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить.
На мой взгляд, это один из лучших защитников в стране. Мы бы точно от него не отказались, – сказал главный инвестор подмосковного клуба, вернувшегося в Мир РПЛ по итогам сезона.