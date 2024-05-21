Глава «Химок» об интересе к Джикии: «Почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить. Это один из лучших защитников в стране»

Туфан Садыгов сказал, что Георгий Джикия был бы интересен «Химкам».

« » на прошлой неделе объявил об уходе защитника в связи с завершением срока контракта.

– Интересен ли Джикия «Химкам»?

– Не знаю, насколько интересно будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить.

На мой взгляд, это один из лучших защитников в стране. Мы бы точно от него не отказались, – сказал главный инвестор подмосковного клуба, вернувшегося в Мир по итогам сезона.