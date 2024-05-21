Глава «Химок» об интересе к Джикии: «Почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить. Это один из лучших защитников в стране»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Первая лига Георгий Джикия Матч ТВ Туфан Садыгов Футбол

Туфан Садыгов сказал, что Георгий Джикия был бы интересен «Химкам».

«Спартак» на прошлой неделе объявил об уходе защитника в связи с завершением срока контракта.

– Интересен ли Джикия «Химкам»?

– Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить.

На мой взгляд, это один из лучших защитников в стране. Мы бы точно от него не отказались, – сказал главный инвестор подмосковного клуба, вернувшегося в Мир РПЛ по итогам сезона. 

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6 комментариев
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Похоже о Химках и идёт речь в словах агента и Слишковича о подписании контракта с московским клубом...
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Все клубы РПЛ отказались от легенды футбола Джикии . Месси и Роналду в тени легендарного Горгия победоносца. Одни Химки готовы приютить легенду за зарплату 500. 000 евро. Динамо Махачкала отказалась от него,испугавшись его легендарности. Они будут рады видеть только в гостях и напоить горным воздухом.
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Проверить его надо сначала на сборах. Может и не подойдет.
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Капитанами Химок были Тихонов и Титов. Почему бы и Георгию не продолжить традицию.
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Откуда у вас 1.5 млн долларов ему на ЗП + подъемные ему и агенту? Если же никто в итоге не даст Джикии желаемого,и он согласится на предложенное,то смысл было раньше не согласиться на меньшие деньги и остаться в Спартаке и закончить там красиво карьеру?
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Ответ Бонд0077
Все клубы РПЛ отказались от легенды футбола Джикии . Месси и Роналду в тени легендарного Горгия победоносца. Одни Химки готовы приютить легенду за зарплату 500. 000 евро. Динамо Махачкала отказалась от него,испугавшись его легендарности. Они будут рады видеть только в гостях и напоить горным воздухом.
Весь бюджет потратят на з/п после 1 круга деньги кончатся ю
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