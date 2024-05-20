Садыгов о выходе «Химок» в РПЛ: «После вылета обещали, что вернемся досрочно – формально выполнили. 8-е место уже брали, осталось обновить рекорд»

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Туфан Садыгов Футбол

Туфан Садыгов прокомментировал возвращение «Химок» в Мир РПЛ.

«Химки» досрочно гарантировали себе прямой выход в РПЛ, вернувшись в высший дивизион через год после вылета.

«Мы ждали возвращения «Химок» в РПЛ, поэтому отреагировал абсолютно спокойно. После вылета мы обещали, что досрочно вернемся. Хоть и формально, за тур до конца, но обещание выполнили. Осталось стать чемпионами Первой лиги – все-таки трофей. Важно выигрывать турниры.

Задача на следующий сезон – быть как можно выше в таблице. Восьмое место в РПЛ «Химки» уже брали, осталось обновить рекорд», – сказал главный инвестор подмосковного клуба.

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10 комментариев
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Согласен. Давайте новый рекорд с 0 очками вернетесь в Лучшую
Лигу мира
+5
0
+5
Ответ Клирик
Терюшкова только не привлекайте)
Еще не посадили его? Куда то пропал.
+3
0
+3
Терюшкова только не привлекайте)
+2
0
+2
Через год ждем обратно вас в лучшей лиге мира
+2
0
+2
Ответ Клирик
Терюшкова только не привлекайте)
Он сам присосется к успеху скоро
+2
0
+2
Гроза фаворитов вернулся! Вот захочет кто-нибудь из топов выйти в ФНЛ, отдохнуть от РПЛ допустим. А теперь это будет непросто, здесь жесткий и неуступчивый конкурент!...)
+1
0
+1
Судьба Химок - это болтаться на дне РПЛ или тусоваться в 1 лиге, никогда Химки не был нормальным клубом.
+1
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Как там сынок? Играет?
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Ответ Wayne Gretzky 99
Еще не посадили его? Куда то пропал.
На месте. Работает... :

В феврале 2024 года написал донос на философа Юлию Синеокую, после которого Российская академия наук лишила её как своего члена-корреспондента памятной медали из-за статуса иностранного агента.
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