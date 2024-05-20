Садыгов о выходе «Химок» в РПЛ: «После вылета обещали, что вернемся досрочно – формально выполнили. 8-е место уже брали, осталось обновить рекорд»

Туфан Садыгов прокомментировал возвращение «Химок» в Мир РПЛ.

«Химки» досрочно гарантировали себе прямой выход в , вернувшись в высший дивизион через год после вылета.

«Мы ждали возвращения «Химок» в РПЛ, поэтому отреагировал абсолютно спокойно. После вылета мы обещали, что досрочно вернемся. Хоть и формально, за тур до конца, но обещание выполнили. Осталось стать чемпионами лиги – все-таки трофей. Важно выигрывать турниры.

Задача на следующий сезон – быть как можно выше в таблице. Восьмое место в РПЛ « » уже брали, осталось обновить рекорд», – сказал главный инвестор подмосковного клуба.