Садыгов о выходе «Химок» в РПЛ: «После вылета обещали, что вернемся досрочно – формально выполнили. 8-е место уже брали, осталось обновить рекорд»
Туфан Садыгов прокомментировал возвращение «Химок» в Мир РПЛ.
«Химки» досрочно гарантировали себе прямой выход в РПЛ, вернувшись в высший дивизион через год после вылета.
«Мы ждали возвращения «Химок» в РПЛ, поэтому отреагировал абсолютно спокойно. После вылета мы обещали, что досрочно вернемся. Хоть и формально, за тур до конца, но обещание выполнили. Осталось стать чемпионами Первой лиги – все-таки трофей. Важно выигрывать турниры.
Задача на следующий сезон – быть как можно выше в таблице. Восьмое место в РПЛ «Химки» уже брали, осталось обновить рекорд», – сказал главный инвестор подмосковного клуба.
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