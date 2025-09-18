«Топ-клубы побоятся назначить Талалаева. Он отстаивает свои взгляды, и не все руководители это выдерживают». Валерий Овчинников о тренере «Балтики»
Валерий Овчинников рассказал, почему Андрея Талалаева не приглашают в топ-клубы.
«Дело в том, что Талалаевым никто не заинтересовался из топ-клубов России, потому что его давно знают. Со многими командами у него не складывалось. Это специфический тренер, который отстаивает свои взгляды, и не все руководители клубов это выдерживают.
В «Балтике» все складывается. Мне кажется, что топ-клубы России просто побоятся назначить к себе Талалаева. Однако если командам нужен будет высокий результат, он станет многим интересен», — сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости