Слот о 3:2 с «Атлетико»: «Такие команды нужно побеждать их оружием – менталитетом. «Ливерпуль» невероятен, если чувствует, что срочно нужно забивать»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Атлетико».

Английская команда выиграла матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

«Если вы хотите победить такую команду, как «Атлетико », у которой невероятный менталитет, вы должны победить их в том числе и их оружием – менталитетом, и сегодня мы снова показали, что можем победить их менталитетом.

Я думаю, мы должны были облегчить себе задачу, ведь при счете 2:0 в первом тайме у нас было достаточно шансов, чтобы забить третий гол. Во втором тайме при счете 2:1 мы попали в штангу, несколько раз были очень близки к тому, чтобы забить. Если разница в счете составляет всего один гол, то всегда может что-то случиться, и это случилось – я не уверен, кажется, был небольшой рикошет, но второй мяч попал в цель.

Но мы снова проявили настрой, потому что в последние 10 минут мы давили, давили, давили и забили гол со стандарта».

О том, появилось ли у «Ливерпуля» самоуспокоение при счете 2:0

«Возможно, но в этом сезоне с нами нечасто случалось такое, чтобы мы вели со счетом 2:0 после шестой минуты. Но ясно, что если мы чувствуем, что нам срочно нужно забивать, то мы невероятны. Теперь нам нужно сделать так, чтобы мы испытывали это чувство на протяжении всех 90 минут. Чтобы мы даже не смотрели на счет, а просто испытывали это чувство каждую секунду», – сказал Слот .