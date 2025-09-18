Робертсон о своем голе «Атлетико» рикошетом: «Отличное завершение, дайте мне премию Пушкаша!»

Энди Робертсон пошутил насчет своего гола в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2).

На 4-й минуте защитник «Ливерпуля » пытался увернуться от удара Мохамеда Салаха со штрафного, находясь возле стенки, и мяч рикошетом от Робертсона влетел в ворота мадридцев.

«Я просто пытался закрыть обзор вратарю, чтобы он не видел мяча. Отличное завершение, дайте мне премию Пушкаша (вручается автору самого красивого гола года – Спортс”)!

Но, если честно, я ничего такого не планировал. Мы здорово начали, и, слава богу, мяч попал в ворота», – сказал Робертсон.