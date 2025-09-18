Адиев об 1:2 с «Краснодаром»: «Нормальная игра «Крыльев», могли в концовке дожать. Думал выпустить Гайча, но травма Витюгова спутала карты»
Магомед Адиев оценил поражение от «Краснодара» (1:2) в Фонбет Кубке России.
«Были фазы игры, где мы выглядели неплохо, создавали моменты. Чуть больше отрезков осталось за «Краснодаром». Считаю, что получилась довольно‑таки нормальная игра.
Конечно, жалко, могли в концовке дожать, моменты были для этого», – сказал тренер «Крыльев Советов».
— Когда выйдет Гайч?
— Думал даже сегодня выпустить, но все пошло не по плану, травма Витюгова спутала карты. Здесь был определенный выбор среди запасных, и я физически на концовку не мог его выпустить, — добавил Адиев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
