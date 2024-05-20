Фанаты «Лорьяна» кричали Менди «Проваливай, насильник!» после вылета из Лиги 1
Фанаты «Лорьяна» не хотят видеть Бенжамена Менди в команде после вылета из Лиги 1.
Вчера «Лорьян» одержал победу над «Клермоном» в последнем туре чемпионата Франции (5:0), но не смог избежать вылета.
Во время этой игры фанаты освистывали защитника своей команды Бенжамена Менди. На выходе со стадиона футболисту кричали «Проваливай, насильник!»
Напомним, игрок находился под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии. Суд оправдал Бенжамена.
Безумная развязка: «Брест» в ЛЧ благодаря чужому голу на 90+2, «Лорьян» отыграл -7, но вылетел по пятому доппоказателю!
да они, может быть, и с радостью, но...
вот пример человека, которого оправдал суд. и все равно - даже в другой стране - он получает охапку хейта, хотя с т.з. закона - невиновен.
а с Гринвудом - которого, якобы, даже Беллингем оскорблял - вообще хз как пойдет, потому что его никакой суд не оправдывал - она просто забрала заявление..
и какая волна критики пойдет - начиная от работников и болельщиков, и заканчивая спонсорами, никто в руководстве МЮ предугадать не может, и рисковать вряд ли будет.