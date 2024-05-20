Фанаты «Лорьяна» кричали Менди «Проваливай, насильник!» после вылета из Лиги 1

Фанаты «Лорьяна» не хотят видеть Бенжамена Менди в команде после вылета из Лиги 1.

Вчера «Лорьян» одержал победу над «Клермоном» в последнем туре чемпионата Франции (5:0), но не смог избежать вылета.

Во время этой игры фанаты освистывали защитника своей команды . На выходе со стадиона футболисту кричали «Проваливай, насильник!»

Напомним, игрок находился под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии. Суд оправдал Бенжамена.

Безумная развязка: «Брест» в ЛЧ благодаря чужому голу на 90+2, «Лорьян» отыграл -7, но вылетел по пятому доппоказателю!