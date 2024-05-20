Неизвестные пытались угнать автомобиль у игроков «Марселя» и применили огнестрельное оружие. Онана и Пеми не пострадали
На игроков «Марселя» совершено нападение с огнестрельным оружием.
По информации Europe 1, в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные попытались угнать автомобиль у футболистов «Марселя» Жана Онана и Фариса Пеми.
Инцидент произошел на юге Марселя около 4 часов утра. Злоумышленники не смогли угнать транспортное средство, но применили огнестрельное оружие. Игроки не пострадали, на автомобиле осталось несколько пулевых отверстий.
Нападавшие скрылись.
Вопрос - у двух футболистов ОДИН автомобиль на двоих(совместный) ?
Где Эмильен?
Эмильееееееееееен
Тут больщинство людей отзываются и пытаются помочь людям,которые попали в беду.Везде есть криминал