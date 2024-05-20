Неизвестные пытались угнать автомобиль у игроков «Марселя» и применили огнестрельное оружие. Онана и Пеми не пострадали

Теги Марсель лига 1 Франция происшествия Жан Онана Фарис Пеми Футбол

На игроков «Марселя» совершено нападение с огнестрельным оружием.

По информации Europe 1, в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные попытались угнать автомобиль у футболистов «Марселя» Жана Онана и Фариса Пеми

Инцидент произошел на юге Марселя около 4 часов утра. Злоумышленники не смогли угнать транспортное средство, но применили огнестрельное оружие. Игроки не пострадали, на автомобиле осталось несколько пулевых отверстий. 

Нападавшие скрылись. 

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14 комментариев
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В «безопасной» Франции опаснее чем в «воюющей» России
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Криминальная столица Франции...
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Ответ Даулет Калмагамбет
В «безопасной» Франции опаснее чем в «воюющей» России
да это просто черная тусовочка. Они там вместе упарываются ходят по клубешникам и мечетям , жизнь аля я гангста. Кто в тусовочку не лезет у тех и проблем нет
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Ещё один Онана
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В Онан вообще сложно попасть.
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Где же тогда был их криминальный глава болельщиков, который назначает тренеров и меняет руководство?
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Марсель - это "особый" город во Франции.

Вопрос - у двух футболистов ОДИН автомобиль на двоих(совместный) ?
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Так это же Марсель.☝️ В Париже и то безопаснее....
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В Марселе когда-то был Семён Семёныч Горбунков.
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Срочно объявить план перехват!
Где Эмильен?
Эмильееееееееееен
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Ответ Даулет Калмагамбет
В «безопасной» Франции опаснее чем в «воюющей» России
Так не в России воюют же!Россия безопаснее,чем европа.
Тут больщинство людей отзываются и пытаются помочь людям,которые попали в беду.Везде есть криминал
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Ответ Даулет Калмагамбет
В «безопасной» Франции опаснее чем в «воюющей» России
пардон, а кто-то заявлял, что Франция - безопасная страна сама по себе, особенно Марсель?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Марсель - это "особый" город во Франции. Вопрос - у двух футболистов ОДИН автомобиль на двоих(совместный) ?
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