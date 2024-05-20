Зырянов об алкоголе: «Не употребляю уже 9 лет даже в малых количествах. Много ем мороженое» 

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Здоровье Футбол

Константин Зырянов рассказал, как держит себя в форме по окончания игровой карьеры.

– Вам 46. Но за последние 10 лет вы вообще не изменились. Дайте совет всем мужчинам 40+: как держать себя в форме?

– Недавно давал интервью «СБГ Шоу», а потом зашел прочитать комментарии. И там один замечательный человек написал: «Зырянов как в 25 выглядел на 46, так и в 46 выглядит на этот же возраст». Вообще не изменился.

Но если серьезно, думаю, это в первую очередь генетика. Специально я не слежу за весом. Хотя за последние годы он прибавляется. Во время игровой карьеры весил 72 кг, а сейчас 79. Но визуально не скажешь.

Конечно, когда слишком сильно начинаю толстеть, то больше занимаюсь физической активностью – бегаю, например. Еще иногда хожу в зал – жена подарила абонемент. Но не скажу, что это все постоянно, иногда забрасываю, ленюсь. Не к чему же готовиться. Стимула же нет.

– А за питанием следите?

– Совершенно нет. Хотя сейчас такой период, что много ем мороженое. Не могу объяснить почему. Просто очень нравится. Стараюсь остановиться, но не всегда получается.

– Алкоголь?

– Даже в малых количествах не употребляю уже девять лет, – сказал советник председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

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5 комментариев
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Как карьеру завершил, так и пить бросил🤣
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Тоже пожалуй навалюсь на мороженое, может поможет и со стакана слезу!)🍦
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...ем мороженое, "Пьяную вишню".
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Форма набирается годами, а пропивается за три дня.
Старые спортсмены говорили
Зырянов играл до 38. Думаю он и сейчас выйдет играть на пол часа - борозды не испортит.
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