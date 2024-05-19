Булыкин об РПЛ: «Зенит» и «Краснодар», может, посильнее, но хочется, чтобы «Динамо» наказало их за то, что они устроили с чемпионской гонкой»

Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Динамо» для меня посимпатичнее, чем «Краснодар» или « ». По тому, как они играют, как борются до конца, по характеру.

«Зенит» и « », может, где-то посильнее, но хочется, чтобы « » наказало их за то, что они устроили с чемпионской гонкой. Никто не хотел выигрывать, выходить на первое место, когда были возможности, вели чемпионскую гонку расслабленно.

Очень хочется, чтобы «Динамо» чисто по-футбольному их наказало», – сказал бывший нападающий сборной России.