Булыкин об РПЛ: «Зенит» и «Краснодар», может, посильнее, но хочется, чтобы «Динамо» наказало их за то, что они устроили с чемпионской гонкой»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Динамо» для меня посимпатичнее, чем «Краснодар» или «Зенит». По тому, как они играют, как борются до конца, по характеру.

«Зенит» и «Краснодар», может, где-то посильнее, но хочется, чтобы «Динамо» наказало их за то, что они устроили с чемпионской гонкой. Никто не хотел выигрывать, выходить на первое место, когда были возможности, вели чемпионскую гонку расслабленно.

Очень хочется, чтобы «Динамо» чисто по-футбольному их наказало», – сказал бывший нападающий сборной России.

9 комментариев
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Ответ Aleksey Yashin
Нужно сделать пометку: Краснодар Ивича, может, был где-то посильнее Динамо
Это еще тогда нужно уточнить какой Зенит, тот который с мотивированными мастеровитыми бразильцами или Зенит с ленивыми пляжниками приехавшими на заработки.
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В любом случае за Краснодар
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Хочется, что бы маяк и дальше наказывал динама!
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Хотелось бы сказать, что Динамо тоже причастно к этой гонке инвалидов, но вот посмотрел я последние игры и что-то язык как-то уже не поворачивается так говорить.
А там у Лички и ко шесть побед, выдающийся финиш.
Динамо из этой троицы, имхо, более достойный претендент и результаты это подтверждают.

По сути, всё, что может помешать клубу взять титул, это легендарный маяк. Фольклор фольклору рознь, но всякое может случиться в самый ответственный момент 💁‍♂️
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
В любом случае за Краснодар
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