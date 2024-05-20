Адиев об 1:5 от «Зенита»: «Ахмату» не хватило эмоций. Раз в команде есть самоуспокоенность, значит, проблема во мне» 

Магомед Адиев оценил разгром «Ахмата» от «Зенита» (1:5) в Мир РПЛ.

— Результат очень тяжелый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого.

Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло.

— Последний матч нужно сыграть с «Факелом».

— Мы задолжали нашим болельщикам. Мы не имеем право находиться в таком состоянии. За эти дни тренерскому штабу предстоит выполнить свою работу.

— Садулаев вышел на поле с капитанской повязкой.

— Пора уже быть лидером, потому что это наш большой талант. Мы должны поддерживать его и подталкивать наверх. Он своей игрой доказал, что является одним из лидеров. По моему решению он является одним из вице‑капитанов, — сказал главный тренер « ».