Адиев об 1:5 от «Зенита»: «Ахмату» не хватило эмоций. Раз в команде есть самоуспокоенность, значит, проблема во мне» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Магомед Адиев Футбол

Магомед Адиев оценил разгром «Ахмата» от «Зенита» (1:5) в Мир РПЛ.

— Результат очень тяжелый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого.

Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло.

— Последний матч нужно сыграть с «Факелом».

— Мы задолжали нашим болельщикам. Мы не имеем право находиться в таком состоянии. За эти дни тренерскому штабу предстоит выполнить свою работу.

— Садулаев вышел на поле с капитанской повязкой.

— Пора уже быть лидером, потому что это наш большой талант. Мы должны поддерживать его и подталкивать наверх. Он своей игрой доказал, что является одним из лидеров. По моему решению он является одним из вице‑капитанов, — сказал главный тренер «Ахмата».

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1 комментарий
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Домашний ад Адиева с разницей в месяц получать 1-7 и 1-5. Здесь о какой либо игре и мотивации говорить бессмысленно. Уместнее заключить, что не те команды борются за выживание или уже вылетели в ФНЛ. Справедливость в следующем сезоне должна восторжествовать.
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