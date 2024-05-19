Де Брюйне, Бернарду, Эдерсон, Фоден, Стоунз, Уокер в 6-й раз стали чемпионами. Только 5 игроков «МЮ» побеждали чаще
«Манчестер Сити» выиграл 6-е чемпионство за 8 лет.
Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Эдерсон, Фил Фоден, Джон Стоунз и Кайл Уокер стали шестикратными чемпионами Англии.
Столько же побед у Рио Фердинанда, Оле-Гуннара Сульшера, Фила Невилла, Дэвида Бекхэма и Никки Батта.
Только у пятерых игроков «Манчестер Юнайтед» больше чемпионств – у Роя Кина и Дениса Ирвина (7), Гари Невилла (8), Пола Скоулза (11) и Райана Гиггза (13).
В будущем хочется, чтобы он капитаном Сити был
13 чемпионств это мощно. Наврядли кто-то сможет побить. Если только не Фоден )