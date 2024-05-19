Де Брюйне, Бернарду, Эдерсон, Фоден, Стоунз, Уокер в 6-й раз стали чемпионами. Только 5 игроков «МЮ» побеждали чаще

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«Манчестер Сити» выиграл 6-е чемпионство за 8 лет.

Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Эдерсон, Фил Фоден, Джон Стоунз и Кайл Уокер стали шестикратными чемпионами Англии.

Столько же побед у Рио Фердинанда, Оле-Гуннара Сульшера, Фила Невилла, Дэвида Бекхэма и Никки Батта.

Только у пятерых игроков «Манчестер Юнайтед» больше чемпионств – у Роя Кина и Дениса Ирвина (7), Гари Невилла (8), Пола Скоулза (11) и Райана Гиггза (13).

21 комментарий
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А Фоден все еще номинируется в молодого игрока сезона)
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Ответ sema mixajlov
А Фоден все еще номинируется в молодого игрока сезона)
Такими темпами сможет и Гиггза обогнать
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Филипок Фоден просто умница, настоящая суперзвезда футбола, работяга и мужик, никогда не симулирует и идет до конца
В будущем хочется, чтобы он капитаном Сити был
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Гиггз в космосе)
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Фоден имеет все шансы превзойти эти великие показатели.
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Т.е. Гиггз был с САФом с самого начала что-ли?
13 чемпионств это мощно. Наврядли кто-то сможет побить. Если только не Фоден )
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Если Гиггз разведется со своей женой и ей достанется половина имущества, то у нее будет больше титулов, чем у топов Ман Сити.
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Ответ romaroman26
ага, только по общему числу побед в апл твой сити раза в 3-4 отстаёт
По победам АПЛ 12 - 8 в пользу МЮ. Считать научись, неуч
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6 медалей АПЛ к 23 годам это мощно
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Фодэн 28 голов , 10 голевых передач, 12 предголевых пасов, 10 красивых голов из за пределов штрафной, если Англия выиграет ЕВРО24 и Фодэн будет феерить то Золотой Мяч однозначно должен будет получить. ))
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Гвардейцы Гвардиолы.
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Ответ romaroman26
ага, только по общему числу побед в апл твой сити раза в 3-4 отстаёт
Только два раза
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Ответ romaroman26
ага, только по общему числу побед в апл твой сити раза в 3-4 отстаёт
Почему три четыре)? Если вообще чемпионства, то в два раза меньше. Если АПЛ, то 8 против 13. МЮ конечно на заоблачной высоте. Но если, МЮ и дальше будет так шатать, то ливерпуль их точно обойдет по общим победам.
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Ответ bevooch
Такими темпами сможет и Гиггза обогнать
если также будет играть в Сити до 40, то все шансы
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Ответ deligy
Фил кожей не вышел. Даже победы на Евро может не хватить, если Реал возьмёт ЛЧ.
Да даже без ЛЧ за победу на Евро будут тянуть более тёмненького некствана. Фодену надо срочно бежать в солярий😎
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Ответ Человек1991
Фодэн 28 голов , 10 голевых передач, 12 предголевых пасов, 10 красивых голов из за пределов штрафной, если Англия выиграет ЕВРО24 и Фодэн будет феерить то Золотой Мяч однозначно должен будет получить. ))
Таких однозначных получателей знаешь сколько выстроилось? Вот если Вини берет ЛЧ и Копу, то гонка за ЗМ действительно закончится, а так шансы у многих
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