Де Брюйне, Бернарду, Эдерсон, Фоден, Стоунз, Уокер в 6-й раз стали чемпионами. Только 5 игроков «МЮ» побеждали чаще

«Манчестер Сити» выиграл 6-е чемпионство за 8 лет.

, , , , и Кайл Уокер стали шестикратными чемпионами Англии.

Столько же побед у Рио Фердинанда, Оле-Гуннара Сульшера, Фила Невилла, Дэвида Бекхэма и Никки Батта.

Только у пятерых игроков «Манчестер Юнайтед» больше чемпионств – у Роя Кина и Дениса Ирвина (7), Гари Невилла (8), Пола Скоулза (11) и Райана Гиггза (13).