Игнашевич о шансах «Балтики» остаться в РПЛ после 1:2 с «Ростовом»: «Думаете, я буду на поле сообщать игрокам результаты других матчей? Пока шанс есть, будем биться»

Теги Ростов Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Матч ТВ Футбол

Сергей Игнашевич оценил шансы «Балтики» избежать прямого вылета из Мир РПЛ.

В матче 29-го тура калининградцы уступили «Ростову» (1:2). «Балтика» с 26 очками занимает предпоследнее 15-е место в таблице, при этом сохраняя шансы на попадание в зону стыковых матчей.

– Чего не хватило для того, чтобы добыть нужный результат?

– Голов не хватило. «Спартак» в Ростове хорошо показал, как можно забивать в быстрых контратаках. Нет никаких претензий и вопросов к ребятам. Молодцы, старались. Но хотелось бы реализовывать моменты.

«Ростов» – хорошая команда. И дома играет очень интенсивно, агрессивно. Не только у нас проблемы были. Мы держали этот темп, создавали моменты. Но чтобы набирать очки, нужно забивать такие эпизоды.

– В последнем туре не все от вас уже зависит.

– Вы думаете, что я на поле буду сообщать игрокам результаты матчей других команд?

– Такое бывает.

– Ни разу в жизни такого не видел. Пока есть шанс, будем биться за очки, – сказал главный тренер «Балтики».

В заключительном туре «Балтика» примет «Локомотив». Игра пройдет в следующую субботу, 25 мая.

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11 комментариев
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Первый на моей памяти сезон, когда почти все вылетающие команды симпатичны по игре, а разыгрывание чемпионства - сюрпляс.
+10
-1
+9
Жаль
Неплохие команды Сочи и Балтика вылетают но всякие автобусы Факелы и Пари НН живут дальше
+7
-2
+5
За то горд, что в финал Кубка вышел.
+4
-2
+2
Балтика молодцы и даже если вылететь, то оставят хороший след в этом сезоне .
+3
-1
+2
Ответ ljolik888
Балтика молодцы и даже если вылететь, то оставят хороший след в этом сезоне .
👍👍🙏🙏
+2
0
+2
Есть ещё маленький такой 🤏🤏🤏 шанс
+3
-2
+1
Грустно. Но надеюсь, что вернёмся быстрее, чем прошлый раз. Если бы руководство провело хорошую трансферную политику летом, а не зимой, всё было бы иначе.
+2
-1
+1
Балтика проиграет Локомотиву.
+1
0
+1
Ответ Filipp Gorski
Жаль Неплохие команды Сочи и Балтика вылетают но всякие автобусы Факелы и Пари НН живут дальше
Что мешало "неплохим командам" набирать очки в первой части чемпионата? Что помешало "неплохим командам" набрать за 11 "весенних" туров 22 очка по примеру Ростова?
+4
-3
+1
Ответ Filipp Gorski
Жаль Неплохие команды Сочи и Балтика вылетают но всякие автобусы Факелы и Пари НН живут дальше
Есть надежда, что кого-то из этих автобусов в стыках выбьют
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Что мешало "неплохим командам" набирать очки в первой части чемпионата? Что помешало "неплохим командам" набрать за 11 "весенних" туров 22 очка по примеру Ростова?
Сочи мешал Ротенберг передержал Точилку
Балтика судя по всему привыкала к новым условиям да и зимой были неплохие приобретения чего и не хватило летом
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