Игнашевич о шансах «Балтики» остаться в РПЛ после 1:2 с «Ростовом»: «Думаете, я буду на поле сообщать игрокам результаты других матчей? Пока шанс есть, будем биться»

Сергей Игнашевич оценил шансы «Балтики» избежать прямого вылета из Мир РПЛ.

В матче 29-го тура калининградцы уступили «Ростову» (1:2). «Балтика» с 26 очками занимает предпоследнее 15-е место в таблице, при этом сохраняя шансы на попадание в зону стыковых матчей.

– Чего не хватило для того, чтобы добыть нужный результат?

– Голов не хватило. «Спартак» в Ростове хорошо показал, как можно забивать в быстрых контратаках. Нет никаких претензий и вопросов к ребятам. Молодцы, старались. Но хотелось бы реализовывать моменты.

«Ростов» – хорошая команда. И дома играет очень интенсивно, агрессивно. Не только у нас проблемы были. Мы держали этот темп, создавали моменты. Но чтобы набирать очки, нужно забивать такие эпизоды.

– В последнем туре не все от вас уже зависит.

– Вы думаете, что я на поле буду сообщать игрокам результаты матчей других команд?

– Такое бывает.

– Ни разу в жизни такого не видел. Пока есть шанс, будем биться за очки, – сказал главный тренер «Балтики».

В заключительном туре « » примет «Локомотив». Игра пройдет в следующую субботу, 25 мая.