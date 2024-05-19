Кудус ударом через себя забил «Ман Сити»
Мохаммед Кудус забил эффектный гол в ворота «Манчестер Сити».
На 42-й минуте игры заключительного тура АПЛ полузащитник «Вест Хэма» после подачи с углового первым касанием подбил мяч в воздух, а вторым нанес удар в падении через себя.
Лондонский клуб сократил разницу в счете – 1:2.
В текущем сезоне игрок сборной Ганы отметился 8 голами в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции NBC
А тут Кудус еще и не менее классно обработал и пробил