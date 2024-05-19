Кудус ударом через себя забил «Ман Сити»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Мохаммед Кудус Футбол

Мохаммед Кудус забил эффектный гол в ворота «Манчестер Сити».

На 42-й минуте игры заключительного тура АПЛ полузащитник «Вест Хэма» после подачи с углового первым касанием подбил мяч в воздух, а вторым нанес удар в падении через себя.

Лондонский клуб сократил разницу в счете – 1:2.

В текущем сезоне игрок сборной Ганы отметился 8 голами в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции NBC

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
он перед тем как бить не менее эффектно себе подработал
+14
0
+14
Вот это положил так положил. Сразу вспомнился Руни и тоже вроде Ман Сити ...
+11
0
+11
🔥🔥🔥😎
+2
0
+2
Ответ Max Zhomkov
Вот это положил так положил. Сразу вспомнился Руни и тоже вроде Ман Сити ...
Руни без обработки бил
А тут Кудус еще и не менее классно обработал и пробил
+2
0
+2
Сегодня красота залетает
+1
0
+1
Ответ Max Zhomkov
Вот это положил так положил. Сразу вспомнился Руни и тоже вроде Ман Сити ...
Больше гол ривалдо напоминает
+1
0
+1
Четко положил! Фоден тоже четко в этом году по девяткам шмаляет! Вперед Арсенал!
0
0
0
Ответ SergioRamos92
Руни без обработки бил А тут Кудус еще и не менее классно обработал и пробил
Напомнило гол Хамеса Бетису
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий