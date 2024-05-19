Кудус ударом через себя забил «Ман Сити»

Мохаммед Кудус забил эффектный гол в ворота «Манчестер Сити».

На 42-й минуте игры заключительного тура АПЛ полузащитник « » после подачи с углового первым касанием подбил мяч в воздух, а вторым нанес удар в падении через себя.

Лондонский клуб сократил разницу в счете – 1:2.

В текущем сезоне игрок сборной Ганы отметился 8 голами в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции NBC