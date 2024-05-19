«Сассуоло» вылетел из Серии А. Клуб провел 11 последних сезонов в высшем дивизионе Италии
«Сассуоло» вылетел в Серию B.
В 37-м туре команда Давиде Баллардини на своем поле проиграла «Кальяри» со счетом 0:2.
За тур до конца чемпионата «Сассуоло» потерял математические шансы на сохранение прописки в Серии А. «Нероверди» с 2013 года играли в высшем дивизионе Италии.
Команда идет на 19-м месте с 29 очками – отставание от спасительного 17-го места, которое занимает «Удинезе», составляет 5 очков.
У «Эмполи», идущего 18-м, 33 балла перед последним туром.