«Сассуоло» вылетел из Серии А. Клуб провел 11 последних сезонов в высшем дивизионе Италии

Теги Кальяри серия А Италия Давиде Баллардини Д2 Италия Сассуоло Футбол

«Сассуоло» вылетел в Серию B.

В 37-м туре команда Давиде Баллардини на своем поле проиграла «Кальяри» со счетом 0:2.

За тур до конца чемпионата «Сассуоло» потерял математические шансы на сохранение прописки в Серии А. «Нероверди» с 2013 года играли в высшем дивизионе Италии.

Команда идет на 19-м месте с 29 очками – отставание от спасительного 17-го места, которое занимает «Удинезе», составляет 5 очков. 

У «Эмполи», идущего 18-м, 33 балла перед последним туром.

14 комментариев
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Берарди загубил карьеру в этом середняке
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Наконец-то мой Милан может спать спокойно
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Жаль, хорошая была команда
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Обыграть дважды чемпиона (и это его единиственные поражения) и вылететь. Пособие для начинающих.
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Интересно, что будет с Берарди. Перейдёт-таки куда или будет тащить их из серии Б.
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кто же теперь Интер будет обыгрывать
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А ведь этот вылетевший Сассуоло 2 раза прихлопнул чемпионский Интер(чем то напомнило игру Арсенала и Саутгемптона в прошлом сезоне АПЛ)
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Берарди жалко, должен был в топ клуб пару лет назад переходить за хорошие деньги, а теперь серия В, или переход все таки, но это уже не то
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Печально...
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Хорошая команда, чувствую нескоро мы ее увидим снова в Сериале
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Берарди и Юве наконец-то будут вместе?
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Ответ Dzmitry Lavysh
Берарди и Юве наконец-то будут вместе?
Хорошее место для лечения и реабилитации, в пансионате подселят к Джало.
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