Аранго из «Реал Солт Лэйк» обошел Суареса в гонке бомбардиров МЛС – 13 голов против 11. Месси лидирует по «гол+пас» (10+9)

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Лионель Месси Луис Суарес Реал Солт Лейк Кристиан Бентеке Кристиан Аранго Дуке Интер Майами Футбол

Кристиан Аранго вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров МЛС.

Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал дубль в матче с «Колорадо Рэпидс» (5:3). Теперь на счету 29-летнего колумбийца 13 голов, и он обогнал Луиса Суареса («Интер Майами») и Кристиана БентекеДи Си Юнайтед»), у которых по 11 мячей.

Четвертым в списке с 10 голами идет форвард «Интер Майами» Лионель Месси, который по-прежнему лидирует в турнире по системе «гол+пас» – 10+9 в 10 играх.

У Месси нет голевых действий во 2-й игре подряд. Ранее была 11-матчевая результативная серия (12+11)

Статистика МЛС

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