Аранго из «Реал Солт Лэйк» обошел Суареса в гонке бомбардиров МЛС – 13 голов против 11. Месси лидирует по «гол+пас» (10+9)
Кристиан Аранго вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров МЛС.
Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал дубль в матче с «Колорадо Рэпидс» (5:3). Теперь на счету 29-летнего колумбийца 13 голов, и он обогнал Луиса Суареса («Интер Майами») и Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед»), у которых по 11 мячей.
Четвертым в списке с 10 голами идет форвард «Интер Майами» Лионель Месси, который по-прежнему лидирует в турнире по системе «гол+пас» – 10+9 в 10 играх.
У Месси нет голевых действий во 2-й игре подряд. Ранее была 11-матчевая результативная серия (12+11)