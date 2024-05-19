Аранго из «Реал Солт Лэйк» обошел Суареса в гонке бомбардиров МЛС – 13 голов против 11. Месси лидирует по «гол+пас» (10+9)

Кристиан Аранго вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров МЛС.

Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал дубль в матче с «Колорадо Рэпидс» (5:3). Теперь на счету 29-летнего колумбийца 13 голов, и он обогнал («Интер Майами») и (« »), у которых по 11 мячей.

Четвертым в списке с 10 голами идет форвард « » , который по-прежнему лидирует в турнире по системе «гол+пас» – 10+9 в 10 играх.

У Месси нет голевых действий во 2-й игре подряд. Ранее была 11-матчевая результативная серия (12+11)

Статистика МЛС