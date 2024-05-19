У Месси нет голевых действий во 2-й игре подряд. Ранее была 11-матчевая результативная серия (12+11)
Лионель Месси не отметился голевыми действиями во втором матче подряд.
Сегодня форвард «Интер Майами» провел всю игру с «Ди Си Юнайтед» (1:0) в рамках МЛС.
Ранее 36-летний аргентинец остался без голевых действий в матче с «Монреаль Импэкт» (3:2).
До этого у Месси была 11-матчевая результативная серия (12+11) со старта сезона. Подробнее его статистика – здесь.
И так каждый раз при не очень удачной игре аргентинца притом, что ему почти 37 лет, на секундочку. И Лео тащить и в этом возрасте не разучился.