У Месси нет голевых действий во 2-й игре подряд. Ранее была 11-матчевая результативная серия (12+11)

Лионель Месси не отметился голевыми действиями во втором матче подряд.

Сегодня форвард « » провел всю игру с «Ди Си Юнайтед» (1:0) в рамках .

Ранее 36-летний аргентинец остался без голевых действий в матче с «Монреаль Импэкт» (3:2).

До этого у была 11-матчевая результативная серия (12+11) со старта сезона. Подробнее его статистика – здесь.