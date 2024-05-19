У Месси нет голевых действий во 2-й игре подряд. Ранее была 11-матчевая результативная серия (12+11)

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси не отметился голевыми действиями во втором матче подряд.

Сегодня форвард «Интер Майами» провел всю игру с «Ди Си Юнайтед» (1:0) в рамках МЛС.

Ранее 36-летний аргентинец остался без голевых действий в матче с «Монреаль Импэкт» (3:2).

До этого у Месси была 11-матчевая результативная серия (12+11) со старта сезона. Подробнее его статистика – здесь.

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11 комментариев
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Ну всё, ждём комментов в стиле "Месси сдулся, ко-ко-ко, играет только за деньги, ко-ко-ко, распиаренный пешеход, разленившийся гном, ко-ко-ко".

И так каждый раз при не очень удачной игре аргентинца притом, что ему почти 37 лет, на секундочку. И Лео тащить и в этом возрасте не разучился.
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Интеру бы усилиться немного, если хотят в этом году побороться за трофеи. Все таки барселонские пенсионеры не молодеют, и в следующем сезоне может быть поздно.
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Ничё, бывает, тем более с травмой. Вот недавно Роналду 3 матча был без голевых и без никаких травм. У всех бывает, а вот 21матч подряд с голевыми как в 12- м году никогда не было и думаю что и не будет
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Ответ Black Phoenix
Ну всё, ждём комментов в стиле "Месси сдулся, ко-ко-ко, играет только за деньги, ко-ко-ко, распиаренный пешеход, разленившийся гном, ко-ко-ко". И так каждый раз при не очень удачной игре аргентинца притом, что ему почти 37 лет, на секундочку. И Лео тащить и в этом возрасте не разучился.
Лео 22 очка в 11 играх на лайте набрал, можно и отдохнуть после хоккейного темпа. Сбросить обороты перед важным летом😏
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Клоун
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Ну что тут сказать - 🤡🙈
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