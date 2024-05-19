Клопп завел инстаграм, где попрощался с болельщиками «Ливерпуля». На него подписались 1,2 млн человек меньше чем за сутки

Юрген Клопп завел страницу в инстаграме.

Воскресная игра против «Вулверхэмптона» станет последней для немца в « ».

Клопп завел аккаунт в инстаграме под псевдонимом kloppo, чтобы попрощаться с болельщиками. Меньше чем за сутки аккаунт набрал 1,2 миллиона подписчиков.

В своем первом посте Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля», записав видео с тренировочной базы клуба.

«Дорогие ливерпудлианцы, мы приближаемся к концу. Мы впервые встретились 8 октября 2015. Я бы назвал это любовным романом. С самого первого дня это было абсолютно невероятное время.

Я наслаждался этим и хочу поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы оказывали нам все эти годы, за ту энергию, которую вы придавали нам.

Я всегда чувствовал, что мы пишем историю вместе. То же самое я чувствую сегодня. Это хорошая книга. И если мы прочитаем ее в будущем, то сделаем это с улыбкой на лице.

Тяжело покидать это невероятное место, но я не хочу терять связь с вами. И хотя я далек от социальных сетей, люди сказали мне, что это помогает поддерживать контакт. Так что увидимся!» – говорит Клопп в опубликованном видео.