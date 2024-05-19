Клопп завел инстаграм, где попрощался с болельщиками «Ливерпуля». На него подписались 1,2 млн человек меньше чем за сутки

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики соцсети Футбол

Юрген Клопп завел страницу в инстаграме.

Воскресная игра против «Вулверхэмптона» станет последней для немца в «Ливерпуле». 

Клопп завел аккаунт в инстаграме под псевдонимом kloppo, чтобы попрощаться с болельщиками. Меньше чем за сутки аккаунт Юргена набрал 1,2 миллиона подписчиков.

В своем первом посте Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля», записав видео с тренировочной базы клуба.

«Дорогие ливерпудлианцы, мы приближаемся к концу. Мы впервые встретились 8 октября 2015. Я бы назвал это любовным романом. С самого первого дня это было абсолютно невероятное время.

Я наслаждался этим и хочу поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы оказывали нам все эти годы, за ту энергию, которую вы придавали нам.

Я всегда чувствовал, что мы пишем историю вместе. То же самое я чувствую сегодня. Это хорошая книга. И если мы прочитаем ее в будущем, то сделаем это с улыбкой на лице.

Тяжело покидать это невероятное место, но я не хочу терять связь с вами. И хотя я далек от социальных сетей, люди сказали мне, что это помогает поддерживать контакт. Так что увидимся!» – говорит Клопп в опубликованном видео.

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14 комментариев
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Большой респект Клоппу! Как нейтральный болельщик всегда восхищался его работой, его Ливерпуль запомнят одним из лучших в своей истории. Великий тренер!
+30
-2
+28
- Кого будете тренировать?
- Ответил в директ
+28
-1
+27
Ну что он продолжит стендапить никто не сомневался
Будет выкладывать видосы с лучшими шутками
+7
-2
+5
Ответ Папа Футбола
Большой респект Клоппу! Как нейтральный болельщик всегда восхищался его работой, его Ливерпуль запомнят одним из лучших в своей истории. Великий тренер!
Тоже можно и отнести к Боруссии Клоппа
+3
-1
+2
Какой же он крутой!)
+1
0
+1
Был тренером, стал блогером
+1
0
+1
Тоже сейчас подпишусь, не болельщик Ливерпуля, но к Клоппу отношусь с уважением!!👍
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
Большой респект Клоппу! Как нейтральный болельщик всегда восхищался его работой, его Ливерпуль запомнят одним из лучших в своей истории. Великий тренер!
Да если бы не Реал он бы выиграл 3 ЛЧ
+3
-2
+1
Ответ Hans Zimmer
Да если бы не Реал он бы выиграл 3 ЛЧ
Но если бы не чудо-сейв Алиссона на последней минуте игры с Наполи в группе, то не было бы и той единственной ЛЧ, мелочи всё определяют. Нет никаких гарантий что Клопп взял бы финалы 2018 и 2022, будь там не Реал, а пройденные мадридцами ранее Бавария и Ман Сити, это тоже не лохи с дворовой коробки.
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Хорошего плавания, Юрген Клопп !
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кто нашел ? киньте сылку пжста
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Какой же Клопп инстасамец
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он такой красивый
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Ответ filippa
кто нашел ? киньте сылку пжста
Никто не искал, источник новости - инстаграмм Клоппа (кликабельно)
+1
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