Баптиста о Роке в «Барсе»: «Когда переходишь из среднего клуба в один из гигантов – разница огромна. Команды рангом пониже дают возможность расти в спокойной обстановке»

Жулио Баптиста высказался о малом игровом времени Витора Роке в «Барселоне».

Роке выходил на поле в 12 матчах Ла Лиги в текущем сезоне, забив два гола.

«Разница колоссальная – переход из среднего клуба в большой, один из гигантов. Разница в количестве минут, которые тебе дают, чтобы проявить себя. Это время необходимо.

Команды рангом пониже дают возможность расти в спокойной обстановке, дают шанс показать свой футбол, позволяют людям наблюдать за тем, что ты делаешь. Поэтому и результат получается другим.

Футболист должен быть умным. Зачастую, когда игрок приезжает из Южной Америки, наступает период адаптации к конкуренции, к манере игры, к пониманию футбола, и игрок чаще всего оказывается к этому не готов.

Такого давления, когда ты должен показать результат здесь и сейчас, нет [в маленьком клубе]. Когда ты переходишь в большой клуб, «Реал», «Барселону», «Баварию» или «Манчестер Сити», в первый же день должен проявить себя.

Когда это происходит, игроку нужно больше времени, но этого времени нет у тренера, если игрок не соответствует тому профилю, который он ищет, он обращается к другим игрокам или к игрокам другого типажа», – сказал бывший игрок сборной и « » .