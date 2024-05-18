Баптиста о Роке в «Барсе»: «Когда переходишь из среднего клуба в один из гигантов – разница огромна. Команды рангом пониже дают возможность расти в спокойной обстановке»

Теги Жулио Баптиста Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига Витор Роке Футбол

Жулио Баптиста высказался о малом игровом времени Витора Роке в «Барселоне».

Роке выходил на поле в 12 матчах Ла Лиги в текущем сезоне, забив два гола. 

«Разница колоссальная – переход из среднего клуба в большой, один из гигантов. Разница в количестве минут, которые тебе дают, чтобы проявить себя. Это время необходимо.

Команды рангом пониже дают возможность расти в спокойной обстановке, дают шанс показать свой футбол, позволяют людям наблюдать за тем, что ты делаешь. Поэтому и результат получается другим.

Футболист должен быть умным. Зачастую, когда игрок приезжает из Южной Америки, наступает период адаптации к конкуренции, к манере игры, к пониманию футбола, и игрок чаще всего оказывается к этому не готов.

Такого давления, когда ты должен показать результат здесь и сейчас, нет [в маленьком клубе]. Когда ты переходишь в большой клуб, «Реал», «Барселону», «Баварию» или «Манчестер Сити», в первый же день должен проявить себя.

Когда это происходит, игроку нужно больше времени, но этого времени нет у тренера, если игрок не соответствует тому профилю, который он ищет, он обращается к другим игрокам или к игрокам другого типажа», – сказал бывший игрок сборной Бразилии и «Реала» Жулио Баптиста.

10 комментариев
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Ответ PUYOL5
Парню надо в аренду, набраться опыта
Согласен. Но парень вместе со своим агентом почему-то решили, что он уже играет на уровне пикового Роналдо, потому уход в аренду считают ниже своего достоинства.
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Парню надо в аренду, набраться опыта
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он намекает, что Роке надо уходить из этого середняка?
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Чего гигантов ?🤔 не смеши мои тапочки😆
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Ответ PUYOL5
Парню надо в аренду, набраться опыта
В аренду надо Хави. Хватит того что Куман сделал с Путчем
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Ответ Artuom Batishev
Во всех перечисленных тренер верит и даёт уйму времени. В отличии от Роке. В этом и заключается сложность.
тренеру виднее, все мы помним как гнобили всех тренеров из-за Пуча, итог Хави вовсе его выкинул из клуба
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Ответ predMBAPPE
тренеру виднее, все мы помним как гнобили всех тренеров из-за Пуча, итог Хави вовсе его выкинул из клуба
Это да. Но и обратная ситуация: ожидать чего-то от игрока, который не получает поддержки и времени - глупо.
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