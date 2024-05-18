Махачкалинское «Динамо» как минимум сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ – команда Биджиева не опустится ниже 3-го места в Первой лиге

«Динамо» Махачкала борется за выход в Мир РПЛ.

В 33-м туре МЕЛБЕТ Первой Лиги « » на своем поле победило « » (2:0).

Клуб из Махачкалы гарантировал себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть в чемпионате России.

Команда Хасанби Биджиева возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. « » отстают на один балл, « » – на пять, а тульский «Арсенал» – на 9, у соперников есть игра в запасе. Таким образом, махачкалинский клуб уже не опустится ниже 3-го места.

Две первые команды напрямую выйдут в РПЛ, клубы, занявшие 3-е и 4-е места, сыграют в стыковых матчах.