Махачкалинское «Динамо» как минимум сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ – команда Биджиева не опустится ниже 3-го места в Первой лиге
«Динамо» Махачкала борется за выход в Мир РПЛ.
В 33-м туре МЕЛБЕТ Первой Лиги «Динамо» на своем поле победило «Родину» (2:0).
Клуб из Махачкалы гарантировал себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть в чемпионате России.
Команда Хасанби Биджиева возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Химки» отстают на один балл, «Акрон» – на пять, а тульский «Арсенал» – на 9, у соперников есть игра в запасе. Таким образом, махачкалинский клуб уже не опустится ниже 3-го места.
Две первые команды напрямую выйдут в РПЛ, клубы, занявшие 3-е и 4-е места, сыграют в стыковых матчах.