Махачкалинское «Динамо» как минимум сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ – команда Биджиева не опустится ниже 3-го места в Первой лиге

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Хасанби Биджиев Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

«Динамо» Махачкала борется за выход в Мир РПЛ.

В 33-м туре МЕЛБЕТ Первой Лиги «Динамо» на своем поле победило «Родину» (2:0).

Клуб из Махачкалы гарантировал себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть в чемпионате России.

Команда Хасанби Биджиева возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Химки» отстают на один балл, «Акрон» – на пять, а тульский «Арсенал» – на 9, у соперников есть игра в запасе. Таким образом, махачкалинский клуб уже не опустится ниже 3-го места.

Две первые команды напрямую выйдут в РПЛ, клубы, занявшие 3-е и 4-е места, сыграют в стыковых матчах.

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5 комментариев
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Тигры !! И это все с таким маленьким бюджетом !!! Браво команда !!!
+14
0
+14
будет динамовское дерби в следующем сезоне
+9
0
+9
Динамичный год)
+5
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+4
Красавы! Там много местных игроков, не так что накупил наемников.
+3
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+3
А лучше без стыков обойтись,заслужили прямой выход.
+3
0
+3
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