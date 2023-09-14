Карпин о том, что атака «Ростова» была не уровня топ-5 РПЛ: «100%. Это не я сказал, а Гвардиола: «Могу научить игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот»

Валерий Карпин объяснил, почему «Ростов» был недостаточно хорош в атаке.

– В прошлом сезоне мы понимали, как « » начинает позиционные атаки, но то, что происходило на чужой половине поля, на мой взгляд, не соответствовало топ-5.

– Согласен, сто процентов.

– Почему так?

– Ты же аналитик (обращается к Александру Дорскому – Sports.ru).

– Нет, я журналист.

– Журналист, окей. Подумай.

– Игроки?

– Это не я сказал, а : «Я могу научить игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот».

– Как оценить пользу от коротких выходов через Песьякова?

– Соперник устает, в конце матчей в прошлом сезоне «Ростов» набрал больше очков. Поэтому в этом сезоне нас уже не прессингуют.

Это не я сказал, это сказал игрок « »: «Мы готовились к «Ростову», они хорошо выходят со своей половины поля, поэтому мы их не прессинговали», – заявил главный тренер «Ростова» в эфире шоу «Это футбол, брат!»

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