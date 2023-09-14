Карпин о том, что атака «Ростова» была не уровня топ-5 РПЛ: «100%. Это не я сказал, а Гвардиола: «Могу научить игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот»

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Пеп Гвардиола Сергей Песьяков Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин объяснил, почему «Ростов» был недостаточно хорош в атаке.

– В прошлом сезоне мы понимали, как «Ростов» начинает позиционные атаки, но то, что происходило на чужой половине поля, на мой взгляд, не соответствовало топ-5.

– Согласен, сто процентов.

– Почему так?

– Ты же аналитик (обращается к Александру Дорскому – Sports.ru).

– Нет, я журналист.

– Журналист, окей. Подумай.

– Игроки?

– Это не я сказал, а Гвардиола: «Я могу научить игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот».

– Как оценить пользу от коротких выходов через Песьякова?

– Соперник устает, в конце матчей в прошлом сезоне «Ростов» набрал больше очков. Поэтому в этом сезоне нас уже не прессингуют.

Это не я сказал, это сказал игрок «Крыльев»: «Мы готовились к «Ростову», они хорошо выходят со своей половины поля, поэтому мы их не прессинговали», – заявил главный тренер «Ростова» в эфире шоу «Это футбол, брат!»

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12 комментариев

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Фёдор Костяшкин
Однажды у гвардиолы спросили, соответствует ли нынешняя атака Ростова топ-5 РПЛ
+16
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+16
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Назар Игорь
Не знал что Гвардиола внимательно следит за игрой Ростова. Может метит на место Валеры?
+9
-1
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Glukinho
Ответ Фёдор Костяшкин
Однажды у гвардиолы спросили, соответствует ли нынешняя атака Ростова топ-5 РПЛ
и у него отвалилась жопа
+6
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+6
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Кокич
1) Это не я сказал, а Гвардиола.
2) Это не я сказал, это сказал игрок «Крыльев».
+1
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N11osnova
Валера вообще что-то сам говорит или чисто заимствует цитаты?
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sergspartak
Теперь понятно, для Валеры Гвардиола -потолок и с него берет пример и не учит игроков в 30 метрах играть.
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Ковид 07.10.52
Это не журналисты, а совсем дебилы? Это не я сказал. а Карпин. Это модернатору а не вам...
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Glukinho
Валера "это не я сказал" Карпин
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Честный контроль
Боже...Кто сделал это "чудо чудное" главным тренером сборной страны - я бы их на рудники отправил за дискредитацию российского футбола.
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Nogoi89
Ответ Фёдор Костяшкин
Однажды у гвардиолы спросили, соответствует ли нынешняя атака Ростова топ-5 РПЛ
Так и было. А, любимый игрок Комличенко. Но, он не поднял трубку, когда пеп звонил по ватсапу и пришлось довольствоваться Холландом.
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Дмитрий
Ответ Назар Игорь
Не знал что Гвардиола внимательно следит за игрой Ростова. Может метит на место Валеры?
Когда Пеп приезжал в Казань, кто то подсунул ему ростовских семок🤷🏻
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Честный контроль
Боже...Кто сделал это "чудо чудное" главным тренером сборной страны - я бы их на рудники отправил за дискредитацию российского футбола.
Память как у рыбки, а потому совсем не помнишь, что в момент своего назначения в сборную Карпин был единственным, кто согласился на эту должность?
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