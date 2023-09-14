Карпин о том, что атака «Ростова» была не уровня топ-5 РПЛ: «100%. Это не я сказал, а Гвардиола: «Могу научить игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот»
Валерий Карпин объяснил, почему «Ростов» был недостаточно хорош в атаке.
– В прошлом сезоне мы понимали, как «Ростов» начинает позиционные атаки, но то, что происходило на чужой половине поля, на мой взгляд, не соответствовало топ-5.
– Согласен, сто процентов.
– Почему так?
– Ты же аналитик (обращается к Александру Дорскому – Sports.ru).
– Нет, я журналист.
– Журналист, окей. Подумай.
– Игроки?
– Это не я сказал, а Гвардиола: «Я могу научить игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот».
– Как оценить пользу от коротких выходов через Песьякова?
– Соперник устает, в конце матчей в прошлом сезоне «Ростов» набрал больше очков. Поэтому в этом сезоне нас уже не прессингуют.
Это не я сказал, это сказал игрок «Крыльев»: «Мы готовились к «Ростову», они хорошо выходят со своей половины поля, поэтому мы их не прессинговали», – заявил главный тренер «Ростова» в эфире шоу «Это футбол, брат!»
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
2) Это не я сказал, это сказал игрок «Крыльев».