Кике Флорес уйдет из «Севильи» в конце сезона после полугода работы. Клуб идет 12-м в Ла Лиге

Теги Севилья Кике Флорес Ла Лига отставки Футбол

Кике Флорес не будет тренировать «Севилью» в следующем сезоне.

Президент клуба Хосе Мария дель Нидо Карраско заявил, что 59-летний специалист отработает контракт до 30 июня, а затем покинет команду.

Флорес возглавил «Севилью» в декабре 2023 года, став третьим тренером клуба за сезон.

«Севилья» занимает 12-е место в Ла Лиге после 36 туров, набрав 41 очко.

Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Флореса. Испанец тренирует вторую команду «Реала»

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8 комментариев
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Неплохую работу проделал Доктор Хаус
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Все правильно, флорес какой-то неживой, отрешенный тренер и достижений уже давно никаких
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Ответ Sevillafan
если бы удалось уговорить Ираолу , клубу нужен тренер, который сможет навести порядок бардак во всех направлениях в клубе.
Ираола надеюсь в будущем отправится в Бильбао
Было бы шикарно
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Ответ Sevillafan
если бы удалось уговорить Ираолу , клубу нужен тренер, который сможет навести порядок бардак во всех направлениях в клубе.
надо дураком быть, чтобы сейчас уходить из АПЛ
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Ответ <Inter>
надо дураком быть, чтобы сейчас уходить из АПЛ
Почему? С Борнмутом большего не добиться, если только его кто посильнее не приметит
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