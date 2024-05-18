Кике Флорес уйдет из «Севильи» в конце сезона после полугода работы. Клуб идет 12-м в Ла Лиге

Кике Флорес не будет тренировать «Севилью» в следующем сезоне.

Президент клуба Хосе Мария дель Нидо Карраско заявил, что 59-летний специалист отработает контракт до 30 июня, а затем покинет команду.

Флорес возглавил «Севилью» в декабре 2023 года, став третьим тренером клуба за сезон.

«Севилья» занимает 12-е место в Ла Лиге после 36 туров, набрав 41 очко.

Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Флореса. Испанец тренирует вторую команду «Реала»