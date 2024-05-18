Кике Флорес уйдет из «Севильи» в конце сезона после полугода работы. Клуб идет 12-м в Ла Лиге
Кике Флорес не будет тренировать «Севилью» в следующем сезоне.
Президент клуба Хосе Мария дель Нидо Карраско заявил, что 59-летний специалист отработает контракт до 30 июня, а затем покинет команду.
Флорес возглавил «Севилью» в декабре 2023 года, став третьим тренером клуба за сезон.
«Севилья» занимает 12-е место в Ла Лиге после 36 туров, набрав 41 очко.
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