Кике Флорес возглавил «Севилью». Это третий тренер клуба за сезон

Кике Флорес стал новым главным тренером «Севильи».

58-летний специалист подписал контракт до 2025 года.

Флорес стал третьим тренером «Севильи» за сезон. 8 октября клуб уволил , 16 декабря – .

« » набрала 13 очков в 16 турах и занимает 17-е место в турнирной таблице .

известен по работе с «Атлетико», с которым он выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в 2010 году, и с «Уотфордом». Его последним клубом был «Хетафе», откуда его уволили в апреле 2023 года.

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