Кике Флорес возглавил «Севилью». Это третий тренер клуба за сезон
Кике Флорес стал новым главным тренером «Севильи».
58-летний специалист подписал контракт до 2025 года.
Флорес стал третьим тренером «Севильи» за сезон. 8 октября клуб уволил Хосе Луиса Мендилибара, 16 декабря – Диего Алонсо.
«Севилья» набрала 13 очков в 16 турах и занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Флорес известен по работе с «Атлетико», с которым он выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в 2010 году, и с «Уотфордом». Его последним клубом был «Хетафе», откуда его уволили в апреле 2023 года.
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Не может же быть , что вменяемый человек верил в его назначение ?
Ну а Мендилибар хороший деревенский дяденька, в свое время создал неплохой Эйбар. Да, большой молодец, что выиграл Лигу Европы. Но кто только её не выигрвыал с этой Севильей. Тот же Хуанде Рамос. Понятно, что задним числом все умны, но лично не сомневался, что в этом сезоне Мендилибар провалится. И да, трансферная кампания у Севильи была отвратительна. Но в любом случае, команда не должна с таким составом бороться за выживание.
И снова озвучу главную мысль - упустили Ираолу, одного из самых талантливых специалистов Европы. Насколько знаю, Мончи именно поэтому и ушёл. Он настаивал, что его в любом случае надо назначать. Но Президент Севильи после победы в Лиге Европы решил оставить Мендилибара. И с моральной точки зрения он, наверное, прав. Но в итоге упустили тренера, с которым могли построить очень интересный проект..
Надеюсь он его оправдает
Колоритный тренер
Кажется, что Кике Флорес уже сбитый лётчик. Буду рад ошибиться, ведь сильная Севилья нужна Ла Лиги и ЛЕ.
Хотели от него чудес без усиления и глубины состава …
А теперь Кике будут благодарить за любой результат,
кроме самого ужасного !