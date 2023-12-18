Кике Флорес возглавил «Севилью». Это третий тренер клуба за сезон

Теги Севилья Кике Флорес Ла Лига Хосе Луис Мендилибар Диего Алонсо Футбол

Кике Флорес стал новым главным тренером «Севильи».

58-летний специалист подписал контракт до 2025 года.

Флорес стал третьим тренером «Севильи» за сезон. 8 октября клуб уволил Хосе Луиса Мендилибара, 16 декабря – Диего Алонсо.

«Севилья» набрала 13 очков в 16 турах и занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Флорес известен по работе с «Атлетико», с которым он выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в 2010 году, и с «Уотфордом». Его последним клубом был «Хетафе», откуда его уволили в апреле 2023 года.

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24 комментария
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Ответ rigobersong
Такое ощущение, что в Испании одни и те же тренеры по кругу всех возглавляют:))
Если присмотреться - так везде ))
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Странно, что дававшего результат Мендилибара, так быстро сняли. Видно ведь было, что ему нужно было время, но руководство Севильи вместо него приглашает слабых, посредственных тренеров, как и Наполи.
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Удачи, Кике! «Севилья» сейчас явно не на своём месте в турнирной таблице, нужно подниматься!
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Флоресу удачи! Толковый тренер.
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Абаскаль пролетел, таким образом
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Вот додики)) Такое ощущение в Севилье ищут тренера, тыкая пальцем наобум. Почему не позвать было Бордаласа, который с Хетафе просто выдающиеся результаты показывал и продолжает это делать. Выводил их в Лигу Европы и там в равной борьбе проиграли в 1/8 Интеру Конте и сейчас опять идет высоко в свой первый полноценный сезон после возвращения. С кризисной Валенсией с сумасшедшим владельцем играл в финале кубка. Вместо этого берут чела, которого выгнали из того же Хетафе год назад)
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Этим назначением вернулись к Мендилибару-2. Дали бы уже ему до конца сезона порулить, а там бы перестроились, тем более при нем и в этом сезоне играли неплохо, хоть и теряли очки, а сейчас побед вообще нету и игра команды стала хуже. Флорес так же будет играть в навесы, что и верно под текущий ростер, вариант на полторасезона максимум
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Урааааа мое пожелание сбылось!
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Ответ NartApsua
Как раз наоборот. Руководство Севилью попало под обаяние Мендилибара после неожиданной победы в Лиге Европы. Хотя какая может бытл неожиданная победа Севильи в Лиге Европы) Мендилибар средний тренер и брали его на время, до конца сезона. Летом же планировали пригласить Ираолу. Очень интересного тренера. Но убирать победивешго Мендилибара не решились. Да и некрасиво это) Но в результате этой ситуации упустили очень перспективного тренера, которого уведи в АПЛ.
Не соглашусь. Мендилибар упростил футбол тонущей Севильи и спас ей сезон, взяв престижный трофей и продавив безнадёжный клуб, в групповой этап ЛЧ. Логично, что без внятных трансферов, в чём виновато руководство, он завалил начала чемпионата, однако после его увольнения, Алонсо ещё хуже выдал серию из поражений и невнятных ничьих. Не жду чуда и от Кике Сетьена.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, что дававшего результат Мендилибара, так быстро сняли. Видно ведь было, что ему нужно было время, но руководство Севильи вместо него приглашает слабых, посредственных тренеров, как и Наполи.
Как раз наоборот. Руководство Севилью попало под обаяние Мендилибара после неожиданной победы в Лиге Европы. Хотя какая может бытл неожиданная победа Севильи в Лиге Европы) Мендилибар средний тренер и брали его на время, до конца сезона. Летом же планировали пригласить Ираолу. Очень интересного тренера. Но убирать победивешго Мендилибара не решились. Да и некрасиво это) Но в результате этой ситуации упустили очень перспективного тренера, которого уведи в АПЛ.
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Ответ igls54
Абаскаль пролетел, таким образом
+/ Если это шутка , то не очень )
Не может же быть , что вменяемый человек верил в его назначение ?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Не соглашусь. Мендилибар упростил футбол тонущей Севильи и спас ей сезон, взяв престижный трофей и продавив безнадёжный клуб, в групповой этап ЛЧ. Логично, что без внятных трансферов, в чём виновато руководство, он завалил начала чемпионата, однако после его увольнения, Алонсо ещё хуже выдал серию из поражений и невнятных ничьих. Не жду чуда и от Кике Сетьена.
С Алонсо всё понятно, тут глупо спорить. Это полный провал. В Кике Флореса, при всей к нему симпатии, тоже сильной верый нет. У него есть явный потолок.
Ну а Мендилибар хороший деревенский дяденька, в свое время создал неплохой Эйбар. Да, большой молодец, что выиграл Лигу Европы. Но кто только её не выигрвыал с этой Севильей. Тот же Хуанде Рамос. Понятно, что задним числом все умны, но лично не сомневался, что в этом сезоне Мендилибар провалится. И да, трансферная кампания у Севильи была отвратительна. Но в любом случае, команда не должна с таким составом бороться за выживание.
И снова озвучу главную мысль - упустили Ираолу, одного из самых талантливых специалистов Европы. Насколько знаю, Мончи именно поэтому и ушёл. Он настаивал, что его в любом случае надо назначать. Но Президент Севильи после победы в Лиге Европы решил оставить Мендилибара. И с моральной точки зрения он, наверное, прав. Но в итоге упустили тренера, с которым могли построить очень интересный проект..
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Такое ощущение, что в Испании одни и те же тренеры по кругу всех возглавляют:))
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Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, что дававшего результат Мендилибара, так быстро сняли. Видно ведь было, что ему нужно было время, но руководство Севильи вместо него приглашает слабых, посредственных тренеров, как и Наполи.
Кике получает последний шанс
Надеюсь он его оправдает
Колоритный тренер
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Ответ Тюменец
Если присмотреться - так везде ))
Рекомендую рассмотреть кандидатуру Божовича )
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Ответ rigobersong
Такое ощущение, что в Испании одни и те же тренеры по кругу всех возглавляют:))
Как и в РПЛ
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Ираолу надо было подписывать летом или Марселино.
Кажется, что Кике Флорес уже сбитый лётчик. Буду рад ошибиться, ведь сильная Севилья нужна Ла Лиги и ЛЕ.
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Взяли экс главного Хетафе, чтобы хотя бы Хетафе не проигрывать
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Сплавили дедушку , подарившего трофей и ЛЧ !
Хотели от него чудес без усиления и глубины состава …
А теперь Кике будут благодарить за любой результат,
кроме самого ужасного !
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