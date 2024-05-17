Тошич считает, что уровень РПЛ упал: «Это началось после ЧМ-2018. Чемпионат-то сильный и интересный, но раньше 7-8 клубов претендовали на победу, сейчас такого нет»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Анжи ЧМ-2018 FIFA Зоран Тошич Спорт-Экспресс Футбол

Зоран Тошич считает, что уровень российского футбола стал падать после ЧМ-2018.

Согласны с мнением, что в последние годы уровень российского футбола падает?

– По-моему, это началось не в последнее время, а еще в 2018 году, когда завершился чемпионат мира. Опять же, можно сравнить состав ЦСКА тогда и сейчас. Две разные команды!

Чемпионат-то сильный и интересный, слежу на за ним. Но раньше было семь-восемь клубов, которые претендовали на чемпионство: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Анжи», «Рубин». Сейчас такого нет, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

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9 комментариев
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Прав Тошич на все 100, играли бы сейчас наши команды в еврокубках, повылетали бы сразу.
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Никогда семь-восемь клубов на чемпионство не претендовали. Сочиняет Тошич.
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В этом сезоне чемпионат как никогда ровный, думаю в следующем будет битва, все поняли, что каждый может обыграть каждого, авторитетов не осталось, именно 7-8 и будет претендентов ....
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Фантазер ...
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Это началось после 2012
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Как кол-во претендентов на титул влияет на силу чемпионата?
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Ответ Андоррский почтальон
Никогда семь-восемь клубов на чемпионство не претендовали. Сочиняет Тошич.
Тоже такого не припомню. 3 клуба максимум. Как и сейчас
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