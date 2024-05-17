Тошич считает, что уровень РПЛ упал: «Это началось после ЧМ-2018. Чемпионат-то сильный и интересный, но раньше 7-8 клубов претендовали на победу, сейчас такого нет»
Зоран Тошич считает, что уровень российского футбола стал падать после ЧМ-2018.
– Согласны с мнением, что в последние годы уровень российского футбола падает?
– По-моему, это началось не в последнее время, а еще в 2018 году, когда завершился чемпионат мира. Опять же, можно сравнить состав ЦСКА тогда и сейчас. Две разные команды!
Чемпионат-то сильный и интересный, слежу на за ним. Но раньше было семь-восемь клубов, которые претендовали на чемпионство: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Анжи», «Рубин». Сейчас такого нет, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
Тошич о работе в ЦСКА: «Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу, когда и в какой самолет садиться»