Тошич о работе в ЦСКА: «Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу, когда и в какой самолет садиться»

Зоран Тошич ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА после завершения карьеры.

«Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу: «Евгений Леннорович, когда и в какой самолет мне садиться?»

ЦСКА для меня – самая важная команда в карьере, много раз об этом говорил. Я очень-очень сильно люблю этот клуб. И был бы рад помочь ему в любом качестве», – заявил бывший игрок армейцев.

37-летний полузащитник выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Серб сыграл в 237 матчах, забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. Сейчас футболист играет за греческую «Ламию».