Тошич о работе в ЦСКА: «Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу, когда и в какой самолет садиться»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия высшая лига Греция Зоран Тошич Ламия Спорт-Экспресс Футбол

Зоран Тошич ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА после завершения карьеры.

«Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу: «Евгений Леннорович, когда и в какой самолет мне садиться?»

ЦСКА для меня – самая важная команда в карьере, много раз об этом говорил. Я очень-очень сильно люблю этот клуб. И был бы рад помочь ему в любом качестве», – заявил бывший игрок армейцев.

37-летний полузащитник выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Серб сыграл в 237 матчах, забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. Сейчас футболист играет за греческую «Ламию».

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4 комментария
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Зорану огромное спасибо! Эх, какая была тогда команда...
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Спартак все испортил внезапным назначением, теперь ищем нового тренера для ЦСКА, как это увлекательно
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Когда - понятно, но зачем уточнять "в какой самолет"? Типа какой билет бухгалтер тётя Маня утверждает - бизнес или эконом.
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Тошич....тут Игнашевичу с берёзами места не нашлось.
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