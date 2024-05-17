Беллингем стал лицом бренда энергетических напитков Lucozade. Он останавливает мяч перед ведром с краской в рекламном ролике, демонстрируя дриблинг на футбольной площадке
Джуд Беллингем подписал многолетнее соглашение с производителем энергетических напитков.
Футболист «Реала» стал лицом бренда Lucozade и снялся в рекламном ролике.
Бренд также сотрудничает с двукратным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа и полузащитником сборной Англии по регби Маркусом Смитом, а также со сборной Англии.
В рекламном ролике группа друзей, среди которых Беллингем, пришла на футбольную площадку, которую восстанавливает группа волонтеров. Затем между двумя группами начинается футбольный матч, где игроки показывают навыки футбольного фристайла, а в конце Джуд останавливает мяч перед ведром с краской.
«Если ты занимаешься спортом на любом уровне в Великобритании, то хорошо знаком с напитком Lucozade Sport. Мы с братом смотрели, как наш отец играет в футбол, и я всегда помню, как он держал его в руке. Поэтому работать с таким культовым брендом для меня очень важно – я с нетерпением жду, когда смогу принести энергию вместе с ними этим летом и в дальнейшем!» – сказал Беллингем.
Какой бред... рекламировать молоко и фрукты - зашквар?? Не тот статус, не модно, прикольно, молодежно..?
Насколько извращенная логика спортсменам и спорту в целом, рекламировать всякие сом6ительные снадобья.. вплоть до алкашки