Анчелотти будет задействовать Беллингема на позиции центрального полузащитника после прихода Мбаппе (Marca)

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Позиция Джуда Беллингема на поле изменится с приходом Килиана Мбаппе в «Реал».

Как сообщает Marca, в следующем сезоне Карло Анчелотти планирует задействовать Беллингема глубже в центре поля – отмечается, что амплуа центрального полузащитника является более привычным для англичанина. Изменение будет обусловлено не только предстоящим переходом Мбаппе, но и потребностями команды.

В нынешнем сезоне Беллингем забил 23 гола во всех турнирах за «Реал» и является лучшим бомбардиром «Реала» наряду с Винисиусом Жуниором. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ igls54
Будет подчищать за черепашкой :) Сразу три основных кандидата на ЗМ в одном клубе это что-то новое
Фигу, Зидан, Роберто Карлос, Рауль, Роналдо зубастик, наблюдали уже.
+19
-1
+18
Ну так это его родная позиция
Может и ОПЗ сыграть легко
+13
-1
+12
Он изначально и является центральным полузащитником.
Так что ничего нового.
+7
0
+7
Будет подчищать за черепашкой :)
Сразу три основных кандидата на ЗМ в одном клубе это что-то новое
+5
-1
+4
Ответ de-fussball
так стоп, Мбаппе разве не в Шинник?
Шутить, это не твое
+3
-1
+2
Ну я жду схему 4-3-3. В такой ситуации Джуд вернётся на родную позицию.
+1
0
+1
Ответ igls54
Будет подчищать за черепашкой :) Сразу три основных кандидата на ЗМ в одном клубе это что-то новое
Месси, Хави и Иньеста были в топ-3 в 2010-м…
+7
-6
+1
Ответ Ювентиниус
Комментарий удален пользователем
Это Мбамппе будет в тени Джуда,Вини. 2 года назад было бы подругому, теперь он приходит совсем другую команду
+1
0
+1
По пути Дзагоева
+1
-1
0
Ух ты, нежданчик
0
0
0
Да это было ожидаемо
0
0
0
Все зависит от того во что планирует играть Анчелотти, но скорее это будет 4-3-3, и тогда да, Джуд опустится в центр поля.
0
0
0
Ответ Ювентиниус
Комментарий удален пользователем
а разве кроос или модрич были в тени?
0
0
0
Если эта новость правдива, то Кроос уйдет. Он не захочет сидеть на скамейке под Беллингемом.
0
0
0
а кто на лавку?
0
0
0
Более чем ожидаемо. Наверх просто будет сравнительно свободно бегать, почти как сейчас.
0
0
0
Ответ Man in Blanco
Новое для какого-нибудь бестрофейника, но не для Мадрида
Не новое для мадрида? Тройка игроков одного клуба в топ-3 ЗМ у кого была, не напомнишь?🤓
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не новое для мадрида? Тройка игроков одного клуба в топ-3 ЗМ у кого была, не напомнишь?🤓
У Барсы, и Хави и Иньеста - оба подчищали за Месси и играли исключительно на него).
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Он изначально и является центральным полузащитником. Так что ничего нового.
Из нового можно попробовать и центральным защитником !
Фактурный и первый пас при нём !
0
0
0
Ответ antoxaspam
а кто на лавку?
Кроос
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий