Анчелотти будет задействовать Беллингема на позиции центрального полузащитника после прихода Мбаппе (Marca)

Позиция Джуда Беллингема на поле изменится с приходом Килиана Мбаппе в «Реал».

Как сообщает Marca, в следующем сезоне планирует задействовать глубже в центре поля – отмечается, что амплуа центрального полузащитника является более привычным для англичанина. Изменение будет обусловлено не только предстоящим переходом , но и потребностями команды.

В нынешнем сезоне Беллингем забил 23 гола во всех турнирах за «Реал» и является лучшим бомбардиром « » наряду с Винисиусом Жуниором. Его статистика доступна здесь.