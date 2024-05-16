Анчелотти будет задействовать Беллингема на позиции центрального полузащитника после прихода Мбаппе (Marca)
Позиция Джуда Беллингема на поле изменится с приходом Килиана Мбаппе в «Реал».
Как сообщает Marca, в следующем сезоне Карло Анчелотти планирует задействовать Беллингема глубже в центре поля – отмечается, что амплуа центрального полузащитника является более привычным для англичанина. Изменение будет обусловлено не только предстоящим переходом Мбаппе, но и потребностями команды.
В нынешнем сезоне Беллингем забил 23 гола во всех турнирах за «Реал» и является лучшим бомбардиром «Реала» наряду с Винисиусом Жуниором. Его статистика доступна здесь.
Может и ОПЗ сыграть легко
Так что ничего нового.
Сразу три основных кандидата на ЗМ в одном клубе это что-то новое
Фактурный и первый пас при нём !