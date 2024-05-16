Брентфорд – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Брентфорд и Ньюкасл в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брентфорд – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Брентфорд
- Борнмут – Брентфорд : 1 – 2
- Брентфорд – Фулхэм : 0 – 0
- Эвертон – Брентфорд : 1 – 0
- Лутон – Брентфорд : 1 – 5
- Брентфорд – Шеффилд Юнайтед : 2 – 0
Последние матчи Ньюкасл
- Манчестер Юнайтед – Ньюкасл : 3 – 2
- Ньюкасл – Брайтон : 1 – 1
- Бернли – Ньюкасл : 1 – 4
- Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед : 5 – 1
- Кристал Пэлас – Ньюкасл : 2 – 0
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