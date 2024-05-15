Брентфорд – Ньюкасл: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: Брентфорд Комьюнити

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Ситуация команд перед матчем

Брентфорд и Ньюкасл имеют разные показатели в таблице, но обе команды демонстрировали хорошие результаты в последних матчах. Брентфорд доминировал в атаке, забивая 9 голов в последних пяти играх, в то время как Ньюкасл также показывал сильную игру, забивая 12 голов в том же периоде.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Обе команды обладают хорошими атакующими линиями, но имеют проблемы с обороной, что может привести к забитым мячам с обеих сторон.

Статистика и ключевые моменты

  • Брентфорд забил 54 гола и пропустил 61 в течение сезона.
  • Ньюкасл имеет 81 забитый гол и 60 пропущенных.

Прогноз

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и нестабильность их обороны, вероятно, что матч закончится вничью.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 4

Коэффициенты:

  • П1 – 2,9
  • Х – 4
  • П2 – 2,18

Где смотреть матч Брентфорд – Ньюкасл

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Брентфорд – Ньюкасл
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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