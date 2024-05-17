ФИФА может организовать чемпионат мира среди легенд футбола

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Джанни Инфантино допустил проведение чемпионата мира среди легенд футбола.

«Что касается наших планов, то 75 академий ФИФА по всему миру будут открыты до 2027 года.

Мы будем организовывать турне легенд футбола. Чтобы фанаты футбола смогли увидеть воочию этих легенд.

Может быть, мы сможем организовать чемпионат мира среди легенд. Это тоже интересно.

Мы также будем развивать киберфутбол. Мы разрабатываем новые игры с нашими партнерами. Мы создадим программу стажировок для наших сотрудников.

Мы будем организовывать курсы менеджмента для игроков, чтобы подготовить их к будущему, это очень важно.

Также, безусловно, будем уделять время социальным проблемам и правам человека», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

8 комментариев
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Канчелескису и Мостовому пусть не звонят, они откажутся! Если нужно будет, то они сами позвонят в ФИФА и откажутся.
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Заболотный, Полуяхтов, Хосонов, тренер Перевертайло.
За сборную Италии - Сарвели.
Кто ещё?
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Расскажите ему про кубок Легенд. Был там в прошлом году, летом, из интересного - увидеть вживую легенд, на которых смотрел в детстве по телевизору, футболом это назвать зачастую сложно. Есть, конечно, исключения, типа Тотти но их мало.
+4
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+3
Ответ Аль Шинник
Расскажите ему про кубок Легенд. Был там в прошлом году, летом, из интересного - увидеть вживую легенд, на которых смотрел в детстве по телевизору, футболом это назвать зачастую сложно. Есть, конечно, исключения, типа Тотти но их мало.
Это не правильное мероприятие- фифа с него ничего не получает...
+2
-1
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Уродство.
Дяди легенды с животиками будут задыхаться от футбола. Каждые 15 мин врачи у кромки поля будут измерять давление.
Русских легенд не допустят по понятным причинам
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Ответ Dmitry Orlov
Заболотный, Полуяхтов, Хосонов, тренер Перевертайло. За сборную Италии - Сарвели. Кто ещё?
Баджо)
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Ответ Бонд0077
Уродство. Дяди легенды с животиками будут задыхаться от футбола. Каждые 15 мин врачи у кромки поля будут измерять давление. Русских легенд не допустят по понятным причинам
Карпин пройдёт, как гражданин Эстонии.
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