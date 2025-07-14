Флетчер возглавил «Манчестер Юнайтед» U18
«Манчестер Юнайтед» назначил Даррена Флетчера тренером команды U18.
«Манчестер Юнайтед» рад подтвердить назначение Даррена Флетчера главным тренером команды до 18 лет.
Флетчер вернулся в «Юнайтед» в 2021 году, проведя 20 лет в клубе в качестве игрока и сыграв более 340 матчей.
После окончания академии Флетчер выиграл пять титулов Премьер-лиги, два кубка английской лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира ФИФА.
Флетчер приступит к исполнению новых обязанностей немедленно, возглавив предсезонную подготовку команды, которая началась с тренировочного сбора в Германии и товарищеского матча против «Куинз Парк Рейнджерс» на стадионе «Каррингтон», – говорится в заявлении «МЮ».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости