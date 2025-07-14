Флетчер возглавил «Манчестер Юнайтед» U18

«Манчестер Юнайтед» назначил Даррена Флетчера тренером команды U18.

«Манчестер Юнайтед » рад подтвердить назначение Даррена Флетчера главным тренером команды до 18 лет.

Флетчер вернулся в «Юнайтед» в 2021 году, проведя 20 лет в клубе в качестве игрока и сыграв более 340 матчей.

После окончания академии Флетчер выиграл пять титулов Премьер-лиги, два кубка английской лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира ФИФА.

Флетчер приступит к исполнению новых обязанностей немедленно, возглавив предсезонную подготовку команды, которая началась с тренировочного сбора в Германии и товарищеского матча против «Куинз Парк Рейнджерс» на стадионе «Каррингтон», – говорится в заявлении «МЮ».