Бералдо сообщил «ПСЖ», что хочет покинуть клуб. Защитника готовы продать за 30 млн евро в случае прихода Забарного (L’Équipe)

Лукас Бералдо хочет покинуть «ПСЖ» этим летом.

Как сообщает L’Équipe, 21-летний защитник уже сообщил об этом клубу. Его просьба была одобрена, но с оговорками.

Во-первых, клуб намерен сначала завершить подписание Ильи Забарного из «Борнмута », а во-вторых, получить справедливое вознаграждение. Парижане потребуют за Бералдо минимум 30 млн евро.

Подчеркивается, что бразилец стремится получать больше игрового времени, в том числе для подготовки к чемпионату мира 2026 года.

В прошедшем сезоне Лукас провел 38 матчей во всех турнирах – 2 683 минуты на поле.

Игрок перешел в «ПСЖ » в январе 2024 года за 20 млн евро, его контракт действует до 2028 года.