«Вулвс» близки к трансферу Арьяса из «Флуминенсе». За вингера заплатят около 15 млн фунтов (Джон Перси)

«Вулверхэмптон» близок к трансферу Джона Арьяса из «Флуминенсе».

Английский клуб приближается к подписанию 27-летнего вингера, сообщает журналист Джон Перси.

Сумма трансфера колумбийца, согласно договоренности, составит около 15 млн фунтов.

Арьяс выступает за «Флуминенсе » с 2021 года, его действующий контракт с бразильцами рассчитан до 2028 года.

Со статистикой вингера, забившего 47 голов и сделавшего 55 ассистов в 229 матчах за клуб, можно ознакомиться здесь .