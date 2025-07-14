«Вулвс» близки к трансферу Арьяса из «Флуминенсе». За вингера заплатят около 15 млн фунтов (Джон Перси)
«Вулверхэмптон» близок к трансферу Джона Арьяса из «Флуминенсе».
Английский клуб приближается к подписанию 27-летнего вингера, сообщает журналист Джон Перси.
Сумма трансфера колумбийца, согласно договоренности, составит около 15 млн фунтов.
Арьяс выступает за «Флуминенсе» с 2021 года, его действующий контракт с бразильцами рассчитан до 2028 года.
Со статистикой вингера, забившего 47 голов и сделавшего 55 ассистов в 229 матчах за клуб, можно ознакомиться здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Джона Перси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости