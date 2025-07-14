«Локо» продал Щетинина дзержинскому «Арсеналу». В соглашении есть опция обратного выкупа хавбека
«Локомотив» продал Михаила Щетинина дзержинскому «Арсеналу».
«Михаил Щетинин покидает «Локомотив».
20-летний полузащитник продолжит карьеру в дзержинском «Арсенале». Соглашение с клубом из Беларуси содержит опцию обратного выкупа.
Щетинин – воспитанник Академии «Локо». За основу успел сыграть в 8 матчах. Прошлый сезон футболист провел в аренде воронежского «Факела».
Удачи, Миша! Дальнейшего роста, успешной игры и побед в составе новой команды 🤝», – говорится в сообщении железнодорожников.
Со статистикой Щетинина можно ознакомиться здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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