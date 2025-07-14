«Локо» продал Щетинина дзержинскому «Арсеналу». В соглашении есть опция обратного выкупа хавбека

«Локомотив» продал Михаила Щетинина дзержинскому «Арсеналу».

«Михаил Щетинин покидает «Локомотив ».

20-летний полузащитник продолжит карьеру в дзержинском «Арсенале ». Соглашение с клубом из Беларуси содержит опцию обратного выкупа.

Щетинин – воспитанник Академии «Локо». За основу успел сыграть в 8 матчах. Прошлый сезон футболист провел в аренде воронежского «Факела».

Удачи, Миша! Дальнейшего роста, успешной игры и побед в составе новой команды 🤝», – говорится в сообщении железнодорожников.

Со статистикой Щетинина можно ознакомиться здесь .