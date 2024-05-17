«Монако» выкупил Керера у «Вест Хэма» за 11,5 млн евро. 27-летний защитник пришел в аренду зимой

Теги Монако Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Тило Керер Футбол

Тило Керер продолжит карьеру в «Монако».

27-летний защитник перешел в клуб Лиги 1 из «Вест Хэма» на правах аренды в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что сумма его выкупа составляет 11,5 млн евро.

Немец сыграл за «Монако» в 14 матчах, среди которых серия из восьми игр без поражений и пять сухих матчей. Команда занимает вторую строчку в чемпионате Франции, обеспечив себе выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Игрок имеет опыт в еврокубках: в прошлом сезоне он выиграл Лигу конференций с «Вест Хэмом», а в 2020 году сыграл в финале Лиги чемпионов в составе «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Керер отметился одной результативной передачей в Лиге 1. Полная статистика игрока доступна здесь.

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3 комментария
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Ответ T622222
Угальде - 15 млн. 1 полезное действие.
вот не являясь болельщиком спартака - всё равно могу сказать о том, что вас коммент это помои.
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+6
Угальде - 15 млн. 1 полезное действие.
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