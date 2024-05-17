«Монако» выкупил Керера у «Вест Хэма» за 11,5 млн евро. 27-летний защитник пришел в аренду зимой

Тило Керер продолжит карьеру в «Монако».

27-летний защитник перешел в клуб Лиги 1 из « » на правах аренды в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что сумма его выкупа составляет 11,5 млн евро.

Немец сыграл за « » в 14 матчах, среди которых серия из восьми игр без поражений и пять сухих матчей. Команда занимает вторую строчку в чемпионате Франции, обеспечив себе выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Игрок имеет опыт в еврокубках: в прошлом сезоне он выиграл Лигу конференций с «Вест Хэмом», а в 2020 году сыграл в финале Лиги чемпионов в составе «ПСЖ».

В нынешнем сезоне отметился одной результативной передачей в Лиге 1. Полная статистика игрока доступна здесь.