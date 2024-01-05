«Монако» арендовал защитника «Вест Хэма» Керера с опцией выкупа за 11,5 млн евро

Защитник «Вест Хэма» Тило Керер ушел в аренду в «Монако».

Монегаски арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа. Сообщалось, что она составит 11,5 млн евро.

Фото: www.asmonaco.com

У Керера есть опыт выступлений в Лиге 1 – он четыре сезона играл за «ПСЖ».

Статистику защитника, проведшего 27 матчей за сборную Германии, можно найти здесь.

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