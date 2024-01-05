«Монако» арендовал защитника «Вест Хэма» Керера с опцией выкупа за 11,5 млн евро

Теги Монако Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Тило Керер Футбол

Защитник «Вест Хэма» Тило Керер ушел в аренду в «Монако».

Монегаски арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа. Сообщалось, что она составит 11,5 млн евро.

Фото: www.asmonaco.com

У Керера есть опыт выступлений в Лиге 1 – он четыре сезона играл за «ПСЖ».

Статистику защитника, проведшего 27 матчей за сборную Германии, можно найти здесь.

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3 комментария
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Загадочный для меня футболист. Абсолютно ничем не впечатлил и не выделялся, при этом довольно долго продержался в конкурентном ПСЖ, да и за топовую немецкую сборную немало поиграл.
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А когда то ПСЖ покупал его за безумные деньги (особенно по тем временам).
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Когда то ПСЖ купил его за 37 миллионов с годом контракта)) Еще спортс написал статью, что это будущий топ.
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