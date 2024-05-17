Андрей Мостовой о неудачной серии «Зенита»: «Расслабились после победы над «Краснодаром», подумали, дело в кармане. Нужно что-то решать с голами, их нет – это большая проблема»
Андрей Мостовой ответил на вопрос о причинах неудачной серии «Зенита» в Мир РПЛ.
13 апреля команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» (2:1) в матче 24-го тура. С того момента петербуржцы одержали одну победу в пяти матчах чемпионата России.
«Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над «Краснодаром», подумали, что все уже, дело в кармане. Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко.
Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема.
Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже», – отметил полузащитник сине-бело-голубых.
После 28 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очков. «Динамо» располагается на первой строчке с 53 очками.
Ей богу, лучше бы молчали.
Мотивация, расслабленность...
Но опять же, 5 титулов подряд, ЕК сейчас нет, дико сложно искать мотивацию
Удержаться на вершине всегда очень сложно, так же сложно, как достичь этой вершины
И Семак, и команда имеют право на ошибку
Будем верить, что может получиться вытянуть чемпионат, но если нет - ничего страшного! Копим силы и эмоции на круглую дату
Вперед, Зенит!