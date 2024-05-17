Андрей Мостовой о неудачной серии «Зенита»: «Расслабились после победы над «Краснодаром», подумали, дело в кармане. Нужно что-то решать с голами, их нет – это большая проблема»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Андрей Мостовой ТАСС Футбол

Андрей Мостовой ответил на вопрос о причинах неудачной серии «Зенита» в Мир РПЛ.

13 апреля команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» (2:1) в матче 24-го тура. С того момента петербуржцы одержали одну победу в пяти матчах чемпионата России.

«Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над «Краснодаром», подумали, что все уже, дело в кармане. Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко.

Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема.

Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже», – отметил полузащитник сине-бело-голубых.

После 28 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очков. «Динамо» располагается на первой строчке с 53 очками.

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6 комментариев
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За такую зарплату не могут собраться на 90 минут 1 раз в неделю.
Ей богу, лучше бы молчали.
Мотивация, расслабленность...
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Просто давайте сравним Зенит в чемпионате России, играет без еврокубков, самый сильный и богатый состав в рпл, большие зп, большие бонусы за победу в чемпионате. Лёгкий график, игры раз в неделю, никаких игр за сборную, а инстостранцы не вызываются в сборные.Как можно расслабиться и устать? Почему например Реал не устаёт выигрывать лч, играя по 60 игр за сезон и уже 6 финал лч за 10 лет и игроки все голодные все равно и не расслабляются. А Зенит с 30 играми за весь сезон расслабляются? Причём ещё отдыхая зимой 2 месяца
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+2
Ответ Netto Brutto
За такую зарплату не могут собраться на 90 минут 1 раз в неделю. Ей богу, лучше бы молчали. Мотивация, расслабленность...
При том, что всего 30 туров в чемпионате, без еврокубков и игр за сборную.
+2
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Это понятно, Андрей
Но опять же, 5 титулов подряд, ЕК сейчас нет, дико сложно искать мотивацию
Удержаться на вершине всегда очень сложно, так же сложно, как достичь этой вершины
И Семак, и команда имеют право на ошибку
Будем верить, что может получиться вытянуть чемпионат, но если нет - ничего страшного! Копим силы и эмоции на круглую дату
Вперед, Зенит!
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расслабились)) вы даже когда напрягаетесь не дотягивайте до поколения которое было на евро 2008, а андрюша так вообще днище
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Надо собраться командой и принять трудное волевое решение, но на это нужны деньги, их ведь так мало.
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