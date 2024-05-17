Андрей Мостовой о неудачной серии «Зенита»: «Расслабились после победы над «Краснодаром», подумали, дело в кармане. Нужно что-то решать с голами, их нет – это большая проблема»

Андрей Мостовой ответил на вопрос о причинах неудачной серии «Зенита» в Мир РПЛ.

13 апреля команда Сергея Семака обыграла « » (2:1) в матче 24-го тура. С того момента петербуржцы одержали одну победу в пяти матчах чемпионата России.

«Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над «Краснодаром», подумали, что все уже, дело в кармане. Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко.

Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема.

Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже», – отметил полузащитник сине-бело-голубых.

После 28 матчей « » занимает второе место в турнирной таблице Мир , набрав 51 очков. «Динамо» располагается на первой строчке с 53 очками.