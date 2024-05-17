Президент Узбекистана не спал 3 дня из-за незабитого Рахмоналиевым пенальти на 99-й минуте финала Кубка Азии U23: «Думал – если бы я был на его месте. Почему так произошло, ведь всего один мяч»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная Узбекистана по футболу Кубок Азии олимпийская сборная Узбекистана Олимпийский футбольный турнир Умарали Рахмоналиев Футбол

Шавкат Мирзиеев рассказал о переживаниях после финала Кубка Азии.

В финале Кубка Азии до 23 лет сборная Узбекистана уступила команде Японии со счетом 0:1.

Президент Узбекистана отметил, что не спал три дня после того, как Умарали Рахмоналиев не смог забить гол с 11-метровой отметки на 99-й минуте матча.

«Думал, если бы я был на его месте. Почему так произошло, ведь всего один мяч. Футболисты показали мастерство. После разговаривал со многими из них. Отправил им телеграмму. Впервые сборная завоевала путевку на Олимпиаду, это большое достижение.

Вы знаете, что сейчас 5-6 наших детей играют во всемирно известных командах. И я горжусь этим», – сказал Шавкат Мирзиеев.

Молодежная сборная Узбекистана заняла на турнире второе место, что позволило ей впервые в истории квалифицироваться на Олимпийские игры. Команда сыграет в группе C с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.

7 комментариев
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Ну хоть вздремнул, бедняга раджа.. ну нельзя столько работать на износ.. всё о людях думает
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Начинается, диванные эксперты подъехали
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Ага, верю)
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А вот наш поручил сборную по любимому хоккею Ромке и спит спокойно, когда вся страна в ужасе от такого поручения.
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Странно, а чего он не переживает, что его граждане уезжают на заработки в другие страны и не создают рабочие места в своей стране с достойной оплатой, видно пенальти да, куда важнее:)))
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А вот если бы на месте Мирзиеева был бы какой-нибудь условный Каримов или Ниязов, то не сносить бы бедняге Рахмоналиеву головы, инфа сотка)
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Вот такой вот всего один мяч слил в унитаз Рубин в прошлом году
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