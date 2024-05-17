Президент Узбекистана не спал 3 дня из-за незабитого Рахмоналиевым пенальти на 99-й минуте финала Кубка Азии U23: «Думал – если бы я был на его месте. Почему так произошло, ведь всего один мяч»

Шавкат Мирзиеев рассказал о переживаниях после финала Кубка Азии.

В финале Кубка Азии до 23 лет сборная Узбекистана уступила команде Японии со счетом 0:1.

Президент Узбекистана отметил, что не спал три дня после того, как не смог забить гол с 11-метровой отметки на 99-й минуте матча.

«Думал, если бы я был на его месте. Почему так произошло, ведь всего один мяч. Футболисты показали мастерство. После разговаривал со многими из них. Отправил им телеграмму. Впервые сборная завоевала путевку на Олимпиаду, это большое достижение.

Вы знаете, что сейчас 5-6 наших детей играют во всемирно известных командах. И я горжусь этим», – сказал Шавкат Мирзиеев.

Молодежная сборная заняла на турнире второе место, что позволило ей впервые в истории квалифицироваться на игры. Команда сыграет в группе C с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.