«Спартак» приглашал ван Нистелроя в феврале. Руд отказался, потому что хочет в топ-лигу (Legalbet)
«Спартак» хотел назначить тренером бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед».
По сведениям Legalbet, в феврале красно-белые звали Руда ван Нистелроя, возглавлявшего ПСВ с 2022 по 2023 год.
Нидерландский специалист отказался от работы в России, поскольку хочет в клуб из топ-5 лиг Европы.
Сегодня стало известно, что главным тренером «Спартака» в новом сезоне будет Деян Станкович.
Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»