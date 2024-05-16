«Спартак» приглашал ван Нистелроя в феврале. Руд отказался, потому что хочет в топ-лигу (Legalbet)

Теги Спартак премьер-лига Россия Руд ван Нистелрой Футбол

«Спартак» хотел назначить тренером бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Legalbet, в феврале красно-белые звали Руда ван Нистелроя, возглавлявшего ПСВ с 2022 по 2023 год.

Нидерландский специалист отказался от работы в России, поскольку хочет в клуб из топ-5 лиг Европы.

Сегодня стало известно, что главным тренером «Спартака» в новом сезоне будет Деян Станкович.

Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»

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13 комментариев
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Нападающим звали?
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Васселор интересный вариант. Не такой, конечно, как Ден Варт. Но получше защитника Блэкберна
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В топ лигу? Иш какой простак! В ФНЛ так просто не попасть )
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Ответ Spartakus1984
В самом важном мачте пораженме так то.
Но по игре Спартак полностью переиграл Балтику. Те после гола и опасного момента не создали. Спартак штук 5-6 имел. Причем 3 выхода 1 на 1.
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Ради такого назначения, руководство могло бы и опустить Спартак в ФНЛ на годик. Мыслить нужно стратегически!
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Ох темнит Рууд, просто не хочет рассказывать, что не прошел собеседование у Заремы
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После проделок прокуратуры Нидерландов, тренеров из этой страны лучше вообще не звать.
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Ответ Black Phoenix
Да уж. Одно поражение Слишковича в клубе против Балтики - и разговоры о том, что надо оставлять его главным тренером на сезон моментально стихли. Спартак есть Спартак, цикл будет вечным.
В самом важном мачте пораженме так то.
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Ответ Black Phoenix
Да уж. Одно поражение Слишковича в клубе против Балтики - и разговоры о том, что надо оставлять его главным тренером на сезон моментально стихли. Спартак есть Спартак, цикл будет вечным.
Так Слишковича и не назначали главным, чтобы оставлять.
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