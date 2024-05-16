«Спартак» приглашал ван Нистелроя в феврале. Руд отказался, потому что хочет в топ-лигу (Legalbet)

«Спартак» хотел назначить тренером бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Legalbet, в феврале красно-белые звали Руда ван , возглавлявшего ПСВ с 2022 по 2023 год.

Нидерландский специалист отказался от работы в России, поскольку хочет в клуб из топ-5 лиг Европы.

Сегодня стало известно, что главным тренером «Спартака» в новом сезоне будет Деян Станкович.

Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»