«Бавария» и «Штутгарт» разыграют Суперкубок Германии в Штутгарте. Представлен новый трофей турнира, носящего имя Франца Беккенбауэра

Немецкая футбольная лига представила новый Суперкубок Германии.

Суперкубок будет носить имя в честь Франца Беккенбауэра, скончавшегося в январе 2024 года. На логотипе и на трофее турнира появится изображение экс-защитника сборной Германии.

В этом году Суперкубок Германии разыграют чемпионы Бундеслиги «Бавария » и обладатели Кубка Германии «Штутгарт ». Матч пройдет 16 августа в Штутгарте.

Предматчевая программа также будет посвящена наследию Франца Беккенбауэра .

Изображения: dfl.de