«Бавария» и «Штутгарт» разыграют Суперкубок Германии в Штутгарте. Представлен новый трофей турнира, носящего имя Франца Беккенбауэра
Немецкая футбольная лига представила новый Суперкубок Германии.
Суперкубок будет носить имя в честь Франца Беккенбауэра, скончавшегося в январе 2024 года. На логотипе и на трофее турнира появится изображение экс-защитника сборной Германии.
В этом году Суперкубок Германии разыграют чемпионы Бундеслиги «Бавария» и обладатели Кубка Германии «Штутгарт». Матч пройдет 16 августа в Штутгарте.
Предматчевая программа также будет посвящена наследию Франца Беккенбауэра.
Изображения: dfl.de
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Немецкой футбольной лиги
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