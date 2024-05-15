«ПСЖ» предложил Угарте «Милану» и «Ювентусу», Солер интересен «Астон Вилле». Шкриньяр и Мукиеле тоже могут уйти летом

«ПСЖ» летом может покинуть целый ряд футболистов.

По сведениям L’Equipe, под вопросом находится будущее , , и .

В подписании испанского полузащитника заинтересована «Астон Вилла». Стороны контактируют несколько месяцев, и в этом процессе есть прогресс.

Мукиеле, как утверждается, точно покинет команду, но его интересуют только амбициозные клубы. Зимой насчет трансфера защитника в «ПСЖ» обращались «Челси» и «Бавария».

Что касается Угарте, то парижане предлагали хавбека «Милану» и « ». Расставание с ним не исключено, однако острой необходимости в этом в клубе не видят.

В случае со Шкриньяром отмечается, что защитник не соответствует игровому стилю команды при Луисе Энрике, а потому в «ПСЖ» сомневаются в том, следует ли его сохранить. Представители игрока считают, что он не уйдет.