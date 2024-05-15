«ПСЖ» предложил Угарте «Милану» и «Ювентусу», Солер интересен «Астон Вилле». Шкриньяр и Мукиеле тоже могут уйти летом

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«ПСЖ» летом может покинуть целый ряд футболистов.

По сведениям L’Equipe, под вопросом находится будущее Карлоса Солера, Милана Шкриньяра, Мануэля Угарте и Норди Мукиеле.

В подписании испанского полузащитника заинтересована «Астон Вилла». Стороны контактируют несколько месяцев, и в этом процессе есть прогресс.

Мукиеле, как утверждается, точно покинет команду, но его интересуют только амбициозные клубы. Зимой насчет трансфера защитника в «ПСЖ» обращались «Челси» и «Бавария».

Что касается Угарте, то парижане предлагали хавбека «Милану» и «Ювентусу». Расставание с ним не исключено, однако острой необходимости в этом в клубе не видят.

В случае со Шкриньяром отмечается, что защитник не соответствует игровому стилю команды при Луисе Энрике, а потому в «ПСЖ» сомневаются в том, следует ли его сохранить. Представители игрока считают, что он не уйдет.

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24 комментария
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Угарте с угрозами отжали у Челси и через год уже не нужен
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Да всё …ня! Давайте заново собирать 😅
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Коло Муани почему нет в этом списке?Купили за 95 млн человека, а он провалил сезон подчистую.
Так место свободилось, сейчас пусть Коло-Муани и Рамуш доказывают, игроки-то они неплохие.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Вот именно, мне кажется он оправдал ожидания от своего перехода в отличии от Эрнандеса, Солера вообще зачем брали?Что он показал за этот сезон?
Солера, Асенсио, Руиса брали для глубины состава, явно не в основу.
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Шкриеьяра то за что?
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Коло Муани почему нет в этом списке?Купили за 95 млн человека, а он провалил сезон подчистую.
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О такой штуке как долгосрочное планирование в ПСЖ не знают. Из 4-х указанных футболистов двое пришли в команду прошлым летом 2023, двое - летом 2024.
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Насчёт Угарте фейк. Клуб в нем заинтересован. Шкриньяр, Солер и Мюкиеле действительно могут покинуть команду.
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Шкриеьяр с таким размахом переходил .я еще тогда говорил останься в Интере зачем тебе тсж
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каждый раз смешно с того, как Угарте похож на ресторатора
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Ответ Shikari
Шкриеьяра то за что?
Вот именно, мне кажется он оправдал ожидания от своего перехода в отличии от Эрнандеса, Солера вообще зачем брали?Что он показал за этот сезон?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Руис по моему как раз таки стал игроком основы
Может и стал, но брали чисто в ротацию
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну тут уже от идей Луиса Энрике будет всё зависеть, я лично считаю, что он примерно игрок уровня Себальоса, Парижу нужен качественный полузащитник
Бернарду уже на чемоданах сидит, а Пакета на замену в МС
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Коло Муани почему нет в этом списке?Купили за 95 млн человека, а он провалил сезон подчистую.
Он молодой и после ухода Мбаппе ему дадут шанс еще
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну посмотрим что дальше будет
А что смотреть, если будут трансферы на вход, то этих нужно продавать.
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