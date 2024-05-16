Радченко о победе «Зенита» над ЦСКА: «Пенальти – лотерея, но не могу сказать, что ничья в основное время – закономерный результат. Ждал, что Семак и футболисты найдут ключики к обороне армейцев»

Дмитрий Радченко прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в Кубке.

« » обыграл армейцев по пенальти (5:4) и вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0.

– Для меня ничья в основное время стала неожиданным результатом, потому что я думал, что «Зенит» за 90 минут победит . Предыдущая очная игра была энергозатратной для обеих команд.

Если взглянуть на скамейку запасных в ответном кубковом матче, то запасные «Зенита» выглядели сильнее тех, кто был на скамейке у армейцев. Но я не могу сказать, что ничья в основное время – закономерный результат, хотя надо отдать должное ЦСКА, который при всех проблемах выстоял против атак сине‑бело‑голубых.

Пенальти – это все же лотерея, в которой победил «Зенит». Но сценарий матча был для меня ожидаем, хотя я ждал, что тренерский штаб и футболисты найдут какие‑то ключики к обороне армейцев.

– Вам не показался матч скучным?

– Как специалисту мне не кажутся матчи скучными, потому что когда играют две такие команды, ты анализируешь профессиональные действия футболистов, как команда взаимодействует – это интересно независимо от того, как складывается матч, – сказал бывший футболист «Зенита» .