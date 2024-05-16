Радченко о победе «Зенита» над ЦСКА: «Пенальти – лотерея, но не могу сказать, что ничья в основное время – закономерный результат. Ждал, что Семак и футболисты найдут ключики к обороне армейцев»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Радченко Матч ТВ Футбол

Дмитрий Радченко прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в Кубке.

«Зенит» обыграл армейцев по пенальти (5:4) и вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0.

– Для меня ничья в основное время стала неожиданным результатом, потому что я думал, что «Зенит» за 90 минут победит ЦСКА. Предыдущая очная игра была энергозатратной для обеих команд.

Если взглянуть на скамейку запасных в ответном кубковом матче, то запасные «Зенита» выглядели сильнее тех, кто был на скамейке у армейцев. Но я не могу сказать, что ничья в основное время – закономерный результат, хотя надо отдать должное ЦСКА, который при всех проблемах выстоял против атак сине‑бело‑голубых.

Пенальти – это все же лотерея, в которой победил «Зенит». Но сценарий матча был для меня ожидаем, хотя я ждал, что тренерский штаб Семака и футболисты найдут какие‑то ключики к обороне армейцев.

Вам не показался матч скучным?

– Как специалисту мне не кажутся матчи скучными, потому что когда играют две такие команды, ты анализируешь профессиональные действия футболистов, как команда взаимодействует – это интересно независимо от того, как складывается матч, – сказал бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, а ближе всех был Зе, который не смог голеностоп вывернуть на 87-й и в ворота пустые отправить и вне игры не было там чувак валялся… Был бы эпик 💥
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий