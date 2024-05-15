Мойзеса и Гайича заменили из-за травм в матче ЦСКА с «Зенитом»

Мойзес Барбоза был заменен во 2-м тайме против «Зенита».

Команда под руководством Сергея Семака принимает (0:0, второй тайм) в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На 53-й минуте игры защитник армейцев показал, что у него проблемы с задней поверхностью бедра. На 55-й минуте вместо него на поле появился .

Также из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Милан Гайич. Он сел на газон на 60-й минуте, вскоре его заменил Амирхоссейн Риванди.