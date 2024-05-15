Мойзеса и Гайича заменили из-за травм в матче ЦСКА с «Зенитом»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Мойзес Барбоза Милан Гайич Хелвен Амирхоссейн Риванди Футбол

Мойзес Барбоза был заменен во 2-м тайме против «Зенита».

Команда под руководством Сергея Семака принимает ЦСКА (0:0, второй тайм) в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

На 53-й минуте игры защитник армейцев Мойзес Барбоза показал, что у него проблемы с задней поверхностью бедра. На 55-й минуте вместо него на поле появился Хелвен.

Также из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Милан Гайич. Он сел на газон на 60-й минуте, вскоре его заменил Амирхоссейн Риванди.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
болельщики пришли смотреть игру в квадрат?
+3
0
+3
Игра тихий ужас. Таким темпом Балтике Кубок (а Динамо чемпион). Те хотя бы весело играют, бодро.
+2
0
+2
кони к 63ей минуте, выходит, все слоты замен использовали.
0
0
0
Ответ rychkovm1970@gmail.com
болельщики пришли смотреть игру в квадрат?
Да уж...
0
0
0
Ответ deligy
кони к 63ей минуте, выходит, все слоты замен использовали.
Еще один слот, судя по словам Неценко, остался из-за вынужденной тяжелой травмы Торопа.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий