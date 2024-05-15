ФК «Локомотив» приглашает на отбор в футбольную Академию

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Футбольный клуб «Локомотив» приглашает детей 2015, 2016 и 2017 гг. рождения принять участие в отборе в Академию. Мероприятие пройдёт 25 мая 2024 года на «Сапсан Арене» с 10:00 до 15:00.

Академия «Локомотива» — одна из лучших в России по количеству воспитанников, выступающих в элитных дивизионах европейских лиг. Образовательная программа Академии включает в себя тренировки несколько раз в неделю, постоянную игровую практику, а также различные курсы, разработанные ментально-когнитивным отделом департамента развития молодежного футбола клуба.

Выпускниками Академии являются такие футболисты, как Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и многие другие.

Для участников отбора и их родителей будет организован масштабный праздник с аттракционами, точками питания и зоной отдыха, а также ребят ждут памятные подарки от клуба.

Скачать анкету для участия в отборе и ознакомиться с подробностями можно на официальном сайте ФК «Локомотив».

Опубликовал Sports

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    Да лучше там, чем в школе бо##ей мариноваться
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