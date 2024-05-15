Карадениз и Батыршина стали послами Игр БРИКС в Казани

Гекдениз Карадениз стал послом Игр БРИКС в Казани.

Бывший игрок « », ныне тренирующий « », присутствовал на церемонии открытия Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В рамках мероприятия казанский клуб подготовил предложения по международному сотрудничеству в области детского и профессионального футбола, включая обучение тренировочным методикам, организацию и проведение международных турниров и мастер-классов.

Вместе с послом Игр стала чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.