Карадениз и Батыршина стали послами Игр БРИКС в Казани

Теги Рубин премьер-лига Россия Рубин-2 Гекдениз Карадениз Яна Батыршина Игры БРИКС Футбол

Гекдениз Карадениз стал послом Игр БРИКС в Казани.

Бывший игрок «Рубина», ныне тренирующий «Рубин-2», присутствовал на церемонии открытия Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В рамках мероприятия казанский клуб подготовил предложения по международному сотрудничеству в области детского и профессионального футбола, включая обучение тренировочным методикам, организацию и проведение международных турниров и мастер-классов.

Вместе с Караденизом послом Игр стала чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

3 комментария
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Ответ Станислав Яцевич
Тот самый который на Камп ноу забивал?)
Он в Рубин 2 главный тренер
+5
0
+5
Ответ Станислав Яцевич
Тот самый который на Камп ноу забивал?)
Тот самый, который подарил мечеть Татарии
+2
0
+2
Тот самый который на Камп ноу забивал?)
0
0
0
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