Карадениз и Батыршина стали послами Игр БРИКС в Казани
Гекдениз Карадениз стал послом Игр БРИКС в Казани.
Бывший игрок «Рубина», ныне тренирующий «Рубин-2», присутствовал на церемонии открытия Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
В рамках мероприятия казанский клуб подготовил предложения по международному сотрудничеству в области детского и профессионального футбола, включая обучение тренировочным методикам, организацию и проведение международных турниров и мастер-классов.
Вместе с Караденизом послом Игр стала чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.