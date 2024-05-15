Чилиец Энрикес из «Балтики»: «Калининград – очень красивый, особенно летом. Живу комфортной жизнью, наслаждаюсь»

Анхело Энрикес поделился мнением о жизни в Калининграде.

30-летний форвард из Чили выступает за «Балтику» с июля 2023 года.

«Я не жил в других российских городах до этого, поэтому не могу сравнивать Калининград с ними.

Живу довольно комфортной жизнью в Калининграде, это прекрасный город. Очень красивый, особенно летом, я наслаждаюсь городом.

Люди прекрасно относятся ко мне и остальным игрокам команды. Это помогает в жизни здесь.

Мою любимое место в Калининграде – Рыбная деревня», – сказал Анхело Энрикес.