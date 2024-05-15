Чилиец Энрикес из «Балтики»: «Калининград – очень красивый, особенно летом. Живу комфортной жизнью, наслаждаюсь»

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Анхело Энрикес поделился мнением о жизни в Калининграде.

30-летний форвард из Чили выступает за «Балтику» с июля 2023 года. 

«Я не жил в других российских городах до этого, поэтому не могу сравнивать Калининград с ними.

Живу довольно комфортной жизнью в Калининграде, это прекрасный город. Очень красивый, особенно летом, я наслаждаюсь городом.

Люди прекрасно относятся ко мне и остальным игрокам команды. Это помогает в жизни здесь.

Мою любимое место в Калининграде – Рыбная деревня», – сказал Анхело Энрикес.

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2 комментария
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Мне тоже Калининград понравился и Рыбная деревня в том числе! Правда был на новогодние праздники, теперь ещё хочу летом слетать и в Балтийском море искупаться, пляжи там приличные с песочком! В общем Кёнигсберг рекомендую к посещению всем!!👍
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Калининград намного красивее солебурга, чего греха таить-то
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