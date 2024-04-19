Форвард «Балтики» Энрикес: «Когда российские клубы вернутся в еврокубки, результат будет восхитительным. Однажды российская команда выиграет ЛЧ»
Анхело Энрикес считает, что российский клуб может выиграть Лигу чемпионов.
«Когда российские клубы вернут в еврокубки, я думаю, что результат будет восхитительным.
Я считаю, что в один день российский клуб выиграет Лигу чемпионов.
Мне кажется, это вполне возможно, потому что в топ-клубах России играют футболисты высочайшего уровня», – сказал нападающий «Балтики» Анхело Энрикес.
Но ЛЧ - это совершенно другой уровень. Тот же Спартак, который играл в полуфинале Кубка УЕФА, тем же составом не мог выйти из группы в ЛЧ. Взять любой российский клуб на пике, ЦСКА 2005-го, Зенит 2008-го и забросить в плей-офф нынешней ЛЧ. Далеко бы они там ушли?