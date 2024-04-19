Форвард «Балтики» Энрикес: «Когда российские клубы вернутся в еврокубки, результат будет восхитительным. Однажды российская команда выиграет ЛЧ»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Балтика Анхело Энрикес Лига конференций УЕФА Футбол

Анхело Энрикес считает, что российский клуб может выиграть Лигу чемпионов.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки, я думаю, что результат будет восхитительным.

Я считаю, что в один день российский клуб выиграет Лигу чемпионов.

Мне кажется, это вполне возможно, потому что в топ-клубах России играют футболисты высочайшего уровня», – сказал нападающий «Балтики» Анхело Энрикес.

37 комментариев
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Вроде борща из тарасовки ещё не хлебал, но вшторило уже очень лихо
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держите наркомана!
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Балтика 9 ка...
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Ответ kreator.vvv
Ну искусственный интеллект предсказал же победу зенита в 80-х годах...
Ага,и Барсы в этом году🤭
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Пфф, уже выиграли бы! Если бы не отстранение... Ээх
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Чудак в депутаты метит, что ли?
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Ты чего курил?
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Походу, кто-то очень хочет паспорт) только непонятно, новый российский или чтоб свой старый вернули)
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А потом добавил: Жаль только, что жить в эту пору прекрасную не придется ни мне, ни тебе
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Ну искусственный интеллект предсказал же победу зенита в 80-х годах...
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Что-то из «Быстрее сборная Бразилии станет ЧМ по хоккею, чем Россия ЧМ по футболу»
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И скорее всего это будет Ахмат, добавил форвард
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Если это случится я сбрею усы Газзаева
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Ответ kreator.vvv
Ну искусственный интеллект предсказал же победу зенита в 80-х годах...
а еще Football manager
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Ответ Гоша Петров
Кстати помню заходил в подобные ресурсы в начале 2000-х,2004-2005 годах и все пользователи в комментаторах смеялись говорили что РПЛ дно и клубы отсюда никогда не возьмут евротрофеи
Ну и? Сказать-то что хотел? Во второстепенных еврокубках российские клубы неплохо играли и до нулевых. Локо в конце 90-х дважды играл в полуфинале Кубка Кубков, Спартак - в полуфинале Кубка УЕФА.

Но ЛЧ - это совершенно другой уровень. Тот же Спартак, который играл в полуфинале Кубка УЕФА, тем же составом не мог выйти из группы в ЛЧ. Взять любой российский клуб на пике, ЦСКА 2005-го, Зенит 2008-го и забросить в плей-офф нынешней ЛЧ. Далеко бы они там ушли?
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Так говорит футболист посредственный чилийский футболист, который в России сильнее всех россиян.
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Да это же читерок из старых версий ФМа! Тогда он наверное ни одну виртуальную ЛЧ выиграл. Может разок даже и за Балтику
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Классная хохма😂 французская команда 30 лет не может выйграть даже не смотря на все деньги Катара)
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Это ему приснилось.
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И этому ноунейму гражданство пообещали?))))
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Да конечно вернет россию , но к тому времени восточная часть будет играть в европе другие в азий. Вариант хороший😀
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Ну так Зенит же. ИИ предсказал же. Барселона в 2024. МЮ в 2025. Так стоп
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🤡
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Форвард "Балтики 9"?
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За счет чего ?
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И тут Энрикес проснулся!!!
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Кстати помню заходил в подобные ресурсы в начале 2000-х,2004-2005 годах и все пользователи в комментаторах смеялись говорили что РПЛ дно и клубы отсюда никогда не возьмут евротрофеи
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В Плэйстэйшн
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