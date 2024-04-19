Форвард «Балтики» Энрикес: «Когда российские клубы вернутся в еврокубки, результат будет восхитительным. Однажды российская команда выиграет ЛЧ»

Анхело Энрикес считает, что российский клуб может выиграть Лигу чемпионов.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки, я думаю, что результат будет восхитительным.

Я считаю, что в один день российский клуб выиграет .

Мне кажется, это вполне возможно, потому что в топ-клубах России играют футболисты высочайшего уровня», – сказал нападающий «Балтики» .